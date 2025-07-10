北市77歲阿嬤偷羽絨衣遭判刑 法務部揭高齡竊盜案10年倍增

羽絨衣。示意圖，（資料照）

2025/07/10 12:47

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名老婦在運動用品店行竊羽絨衣遭起訴，法院審理後認定構成竊盜罪，處拘役20日、得易科罰金。此案也凸顯高齡犯罪日益增加，法務部統計曾指出，過去十年間高齡涉案人數近乎倍增，引發關注。

起訴指出，77歲婦人於去年11月晚間9時許，至北市一家知名運動用品店內，趁著四下無人注意，徒手竊取價值5390元的藍色羽絨衣，得手後離去，銷售員察覺商品遭竊後，隨即報警處理。

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台北地院審理，審酌老婦於警詢時對犯行坦承不諱，並勘驗監視畫面、遭竊物9張照片等相關佐證資料，認其所為已犯《刑法》竊盜罪嫌，考量被告已將犯罪所得發還店家，因此未聲請宣告沒收，處拘役20日，可易科罰金。

實際上，法務部曾對近10年高齡犯罪統計分析，就2012年全國地檢署偵結高齡者（65歲以上）案件有2萬725人，直至2021年已增至4萬8161人，10年來幾近翻倍，年均增幅達9.8%，高齡犯罪成長速度明顯。

律師鄭瀚表示，依據《刑法》第57條規定，法院量刑原則應綜合考量，包括被告年齡、生活背景等因素；若屬小額竊盜，高齡者又有認罪、無前科等情狀，確實較可能獲得緩刑或易科罰金處分。

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