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    首頁　>　社會

    國道驚魂！嘉縣忠和國中棒球隊白河翻車 8人送醫

    嘉義縣忠和國中棒球隊在國3號台南白河段發生車禍。（民眾提供）

    嘉義縣忠和國中棒球隊在國3號台南白河段發生車禍。（民眾提供）

    2025/07/10 12:17

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣忠和國中棒球隊今天要前往台東參加比賽，由教練駕駛廂型車載7位選手，行經國3南下308.5公里台南白河路段時，疑因要閃避車道上的樹枝失控翻覆，車上8人受傷，由救護車分送台南柳營奇美醫院與嘉義市聖馬爾定醫院治療，初步了解都沒有生命危險，事故原因由國道警察調查釐清中。

    據了解，忠和國中棒球隊廂型車上午9點19分行至事段路段時，車道上有被強風吹落的樹枝，教練為了閃避加上車道積水而失控翻覆，由於受傷者多，嘉義縣消防局出動三和，中埔，中埔消防分隊前往救援，加上在地的台南市白河消防分隊一起送醫。

    有3個學生送往柳營奇美醫院治療，其中1位疑有腦出血情況，計畫轉送回嘉義長庚醫院，其餘為臉部擦挫傷及手腳撕裂傷，都沒有生命危險。5個含教練則送聖馬爾定醫院。聖馬爾定表示學生與教練都是擦挫傷，無須住院，後續門診追蹤即可。

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