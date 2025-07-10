京華城案 檢方捨棄傳喚妙天、王令麟、王尊侃作證

妙天禪師。（資料照）

2025/07/10 12:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，檢察官今天以節省訴訟經濟為由，捨棄先前聲請傳喚的3名證人，包括禪師悟覺妙天（黃明亮）、東森集團總裁王令麟、市議員應曉薇的男性好友王尊侃。

台北市前副市長彭振聲的妻子本月1日墜樓離世，引起各界討論京華城案訴訟是否過於冗長耗時，傳喚證人、勘驗錄音是否全都有必要。柯文哲的律師團日前回應，基於訴訟經濟，捨棄傳喚北市前法務局長袁秀慧、地政局長陳信良、都發局長簡瑟芬等3人作證，以加速本案審理。

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而北檢今天也予正面回應，當庭表示捨棄傳喚妙天、王令麟、王尊侃3人作證，但沈慶京的律師徐履冰認為王令麟作證的必要，堅持仍要傳王作證。合議庭將評議決定是否准予捨棄。

北檢起訴書指出，柯文哲與悟覺妙天在台北市醒吾大樓會面後，拖著一只裝有1000萬元現金的行李箱離開，交給「橘子」許芷瑜，交代橘子轉給李文宗；李文宗偵查時證稱，許芷瑜有分3次拿現金給他，橘子告訴他一共是1500萬。檢方先前聲請傳喚妙天作證，今日捨棄。

合議庭原已排定本月17日傳喚王令麟到庭作證，因為柯文哲隨身碟的「工作簿」excel檔案中，其中一列記載「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」，檢方聲請傳喚王，說明他與柯文哲的金錢關係。檢方今也捨棄傳喚他作證，但沈的律師堅持要傳他。

王尊侃曾任國民黨台北市議員應曉薇的議員辦公室執行長，偵查期間檢方已認定其涉案程度較輕，諭令500萬元交保，偵結後處分不起訴，依職權提再議，高檢署駁回再議確定。今天檢方捨棄傳喚他。

法官今提訊台北市前市長柯文哲、眾望基金會董事長到庭，傳喚北都發局前局長黃景茂到庭，勘驗北市府 3場相關會議錄音，皆是由檢方聲請勘驗，包括北市都發局舉辦的專家學者諮詢會議，都市計畫委員會的第775次會議、專案小組會議。

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