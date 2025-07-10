男醫師涉對女護理師摸臀卻自稱「心如皎潔明月」 判刑4月確定

北市廖姓醫師被控對女護理師摸臀性騷擾，高院今依性騷擾防治法判刑4月，可科罰金確定。（記者楊國文攝）

2025/07/10 13:08

〔記者楊國文／台北報導〕北市某診所廖姓醫師，被女護理師指控趁她進行進行消毒作業時，從後方觸碰其臀部，提告遭性騒擾，廖否認犯行，稱對女護理師很好，還向她買保險，批評她「良心被狗吃了」，自稱是「光風霽月，心如皎潔明月」，士林地院不採信，依性騷擾防治法判4月徒刑，可易科罰金。全案上訴，高等法院今判決上訴駁回，全案確定。

檢方起訴指控，廖姓醫師是北市某精華地段的診所醫師，頗負盛名。去年5月間某晚，趁女護理師在診所候診區執行消毒業務，伸手觸摸她的臀部，性騷擾得逞，女護理師不甘受辱，報警提告。檢方偵查時，廖男否認犯行，仍被依性騒擾防治法將廖男起訴。

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士林地院審理時，廖姓醫師仍否認性騷擾犯行，辯稱當時女護理師背對著他，他因打招呼要和她說「Bye、Bye（再見）」而不小心碰觸到她的背部，且碰觸時間甚短，並無性騷擾行為。

廖姓醫師還聲請傳喚女護理師出庭，欲證明「她曾經我說自己40歲會死掉」，他因此給她「了凡4訓」，教她唸咒語。廖說，他對女護理師很好，還曾為了幫在拉保險的她衝業績，向她買6年新台幣300萬元的保險，批評她「良心被吃了」，他是「光風霽月，心如皎潔明月」。

女護理師出庭證稱，當晚她在候診區彎腰執行消毒業務，無法看見何人從醫師診間出來，但聽到有人從醫師診間走出來，隨即有人打她右邊屁股，她轉頭發現竟是廖姓醫師，她被嚇到愣住幾秒問「你現在是在性騷擾嗎？」，廖姓醫師回答表示「對」，竟裝作沒事發生，朝門口走出去。

士林地院審理後認為，女護理師歷次偵、審時，均就案發時地、她的身體姿勢、遭碰觸的身體部位及雙方對話內容等情形始終述一致，應非憑空捏造，加上雙方認識多年，並無誣陷廖男的必要，且女護士案發後15分鐘即打電話給廖男太太反映遭廖男性騷擾一事，其性騷擾犯行明確，判4月徒刑，可易科罰金12萬元。

廖男不服上訴，高等法院審理認定一審判決無誤，今判決駁回確定。

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