澳洲交換生遭下毒 申請犯罪被害補償被駁回

台北地檢署開會審議後認為，蕭雷並不符合「刑法」重傷害程度，予以駁回。（記者吳昇儒攝）

2025/07/10 12:50

〔記者吳昇儒／台北報導〕澳洲來台交換生艾力克蕭雷（Alex Shorey）2023年初因中毒被送往醫院治療，調查後發現是遭人毒害。經警方調查後，將其楊姓同居女性友人送辦，台北地檢署則依殺人未遂罪，將楊女起訴。事後，蕭雷提出要申請犯罪被害補償金，認為重傷部分可核發80萬元至160萬元。台北地檢署開會審議後認為，蕭雷並不符合「刑法」重傷害程度，予以駁回。

澳洲昆士達大學生艾力克蕭雷2020年9月到我國淡江大學就讀，卻於2023年初疑似中毒在台北醫學大學附設醫院治療。最後被檢驗出體內有「超級華法林」的抗凝血藥物，一度轉入加護病房發出病危通知。

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蕭雷雙親透過群眾募資平台，陸續募得約20多萬元澳幣後，利用專機將他送回澳洲。因第一時間無法確認蕭雷中毒原因，引發社會關注及猜測，其中包含自行吸毒、被人下毒、吃小吃不適等。

台北地檢署指揮警方偵辦後，發現其同居40多歲的楊姓女性友人涉有重嫌，且在其家中查扣老鼠藥，並將她帶回偵訊。

據悉，楊女供稱因自己心情低落，有輕生念頭，老鼠藥是準備自己喝掉。沒想到卻被蕭雷誤飲，導致中毒送醫。檢察官對楊女說法存疑，去年底依殺人未遂罪將楊女起訴。

蕭雷日前依犯罪被害人權益保障法規定，申請犯罪被害補償金，依據重傷傷勢，補償金額為80萬元至160萬元之間。負責審議的台北地檢署近日開會認為，重傷定義包括「刑法」規定的重傷害及「全民健康保險法」的重大傷病；而蕭雷雖因遭人下藥一度病危，但經休養後已逐漸恢復身體狀況，評估其傷勢未達重傷害程度，故駁回申請。

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