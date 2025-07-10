嫩妹情纏三寶爸開房留艷照 嬌嗔「親完額頭卡香菜」判賠10萬

台北地院審理後認定曉婷確實侵害配偶權，考量其經濟狀況不穩，判賠10萬元。（資料照）

2025/07/10 11:41

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名陳姓男子與妻子王女結婚13年，育有三名未成年子女，卻婚內出軌卻在婚姻存續期間與年輕女子曉婷（化名）發展婚外情，不僅互傳曖昧訊息，還留下開房照片為紀念。王女憤而提告求償50萬元，法院審理後認定曉婷確實侵害配偶權，考量其經濟狀況不穩，判賠10萬元精神撫慰金，全案可上訴。

王女控訴，2023年無意從陳男的手機發現與曉婷的曖昧訊息如「你在想我不是也是好事嗎，故意給你弄得油油的」、「親完卡一個香菜在額頭，額頭會綠綠的」、「跟你再聯絡真的很患得患失」、「我真的蠻難過，你對我很不好，你在消耗我、欺騙我的情感」等語，還在社群平台上驚見二人甜蜜出遊，甚至是開房艷照，身心因此飽受痛苦，憤而與陳男離婚，並向曉婷求償50萬元。

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曉婷辯稱，王女起訴侵害配偶權時，已與陳男婚姻破裂、夫妻二人分手也有一段時日，不具因果關係，IG限時動態也無法證明他們有親密接觸。陳男則未出庭答辯，也未提出書狀向法官作出陳述。

台北地院審理，勘驗三方證詞，並檢視陳男與曉婷在LINE上的訊息紀錄，足認雙方已逾一般朋友的互動關係，另根據IG該則限動的上傳日期及內容，男女和第三人結伴同行並非單獨出遊，難認已踰越正常交友分際，此部分則不予採信。

法官衡酌，王女本職為法務人員，育有3名未成年子女並需扶養母親，而曉婷年僅28歲、收入仍不穩定等經濟情況，判處陳男及曉婷需賠償10萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

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