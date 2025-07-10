京華城案》沈慶京住院須開刀 可望獲准破億元保外就醫

威京集團主席沈慶京日前出庭。（資料照）

2025/07/10 11:00

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今天勘驗北市都發局、都委會3場會議紀錄與發言逐字稿，威京集團主席沈慶京目前在台大醫院住院治療，沈的律師聲請因病具保停押，法官今當庭表示已收到部立台北醫院與台北看守所回函，醫院表示沈慶京須開刀，北所表示戒護人力有問題，如果合議庭認為達因病具保停押程度，將准予保外就醫，請沈的律師於今日下午提出可擔保的金額，法官並要求其交保金必須高於先前移審時的1億元。

去年12月27日京華城案移審後，北院合議庭裁定沈4000萬元交保，但被高院撤銷發回，合議庭更裁加保6000萬元，合計1億元交保，高院仍發回，北院二度更裁裁定沈慶京羈押禁見迄今；但上月沈慶京因廔管問題，住院接受療程，近期皆請假未到庭。

請繼續往下閱讀...

受命法官許芳瑜今表示，已收到部北醫、北所的回函，醫院認為沈必須開刀治療，北所稱戒護人力有困難，合議庭將進行評議，評估是否已達因病具保停押的程度，須先請沈的律師於今中午至台大醫院律見沈，詢問沈可提供的具保金額，基本條件是金額必須高於先前的1億元，並須提出保證人出具保證書，保證沈不會逃亡。

檢察官建請電子監控

檢察官對此表示，尊重法院決定與看守所的專業，但建請法院審酌施以電子監控，以避免逃亡。法院曉諭律師，請沈和律師勿以正接受醫療為由，排斥電子監控。

沈的律師表示，今中午會盡速至台大律見，確認沈慶京的意見。法官說上午先繼續勘驗程序，下午勘驗完畢後，由沈的律師提出其具保意見，再由合議庭決定准駁。依目前態勢，沈慶京可望獲保外就醫。

法官今提訊台北市前市長柯文哲、眾望基金會董事長李文宗到庭，傳喚北都發局前局長黃景茂到庭，勘驗北市府3場相關會議錄音，皆是由檢方聲請勘驗，包括北市都發局舉辦的專家學者諮詢會議，都市計畫委員會的第775次會議、專案小組會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法