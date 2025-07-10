男童賴床不上學 媽媽拿棍子打屁股屬於「教養懲戒權」無罪

5歲男童賴床又「盧小小」不去上幼稚園，媽媽爆怒打他屁股挨告傷害罪，但法官認為是父母管教權範圍判無罪。示意圖 （資料照）

2025/07/10 11:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕5歲何姓男童賴床不想去幼稚園，媽媽好不容易叫醒他去刷牙，何男還是持續「盧小小」，媽媽理智線斷掉拿棍子打他屁股，結果前夫發現兒子屁股瘀青，心疼之餘提告前妻傷害罪，但法官認為這是父母教養子女的懲戒權，判媽媽無罪。

判決指出，去年5月2日上午8點，何姓男童一直賴床叫不醒，媽媽眼見上幼稚園會遲到，趕緊喚醒兒子，但何姓男童很黏外公，睡覺前特意交代要外公叫醒他，當然醒來發現叫他起床的人是媽媽而不是外公，便開始生氣不願去刷牙。

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媽媽看到兒子在那邊「盧小小」，氣得拿棍子打他屁股，小朋友去刷牙時仍在鬧脾氣，媽媽見狀再拿衣架打他，好不容易拖了半小時才完成出門準備，何姓男童又在盧要外公送他上學，媽媽雖然火氣又上來，但這次有忍住沒動手。

事後，離婚的前夫看到兒子屁股有2*3公分的瘀青，經追問後得知孩子挨揍，前夫心疼，怒告前妻傷害罪；高雄地方法院審理時，媽媽坦承動手揍小孩，但辯稱當天因幼兒園上學來不及了，小孩又講不聽，才拿棍子打他，認為自己對小孩有教導權，不算犯罪。

法官認為，近期行政院通過民法修正草案，擬刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」等文字，但修正草案尚未經立法院審議通過，且修正草案發佈後，也有引起家長團體反彈，可見刪除父母懲戒權一事，尚未經公民社會充分討論後形成普遍社會共識，依現行民法規定，仍承認父母對子女得於必要範圍內行使懲戒權，如在懲戒的必要範圍內造成傷害，依刑法第21條第1項規定，當屬阻卻違法事由而不罰。

法官指出，體罰不是教養子女的妥適手段，未成年子女的成長過程，有賴身為成年人的父母的正向引導與陪伴，以完善未成年子女身心發展，媽媽經此案後，應思考改善自己的教養策略，學習親子溝通之正向技巧，而保有親子良好的依附關係，因此判媽媽無罪，可上訴。

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