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    低價中國監視器偽裝台製 中山大學驗收通過才驚覺被騙

    中山大學增設校園監視器，卻被不肖廠商拿低價中國製設備魚目混珠。（資料照）

    中山大學增設校園監視器，卻被不肖廠商拿低價中國製設備魚目混珠。（資料照）

    2025/07/10 10:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕國立中山大學公開招標「仁武校區監視系統建置」，謝姓男子的科技公司得標後，他為了降低成本，購買廉價的中國製「大華牌」監控系統設備，再偽造其他台灣廠商的產品標籤，順利通過驗收；檢調獲報追查，發現除了中山大學受害，高雄榮總和高榮台南分院也被騙，彰化地方法院依違反政府採購法判謝男徒刑1年4月，得易科罰金，中山大學另提違約賠償，高雄地方法院簡易庭判賠24萬餘元。

    判決指出，2021年6月，中山大學公開招標「仁武校區監視系統建置」，由謝姓男子經營的科技公司以24萬餘元得標後，合約規定，監視器設備不得為中國製，但謝男為了多賺點錢，先向不知情的台廠購買中國製「大華牌」監控系統設備，他再向友人商借標籤機，偽造並拓印某台製監視器的產品標籤，最後通過中山大學驗收。

    彰化檢調獲報追查，謝男坦承犯行，檢調發現除了中山大學受害，高雄榮總和高榮台南分院被騙，彰化地方法院依犯2次以詐術使開標發生不正確結果罪及1次行使偽造私文書罪判謝男徒刑1年4月，得易科罰金，並沒收犯罪所得120萬，謝男的公司也被法院處罰24萬元。

    中山大學另對謝男提告求償返還24萬餘元，高雄地方法院簡易庭審理時謝男未出庭替，法官依相關事證，判謝男應賠24萬餘元，可上訴。

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