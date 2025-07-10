基隆情人湖驚傳憾事 疑家庭失和夫負氣離家輕生

李姓男子昨天與妻子吵架後負氣外出，警方獲報循線發現他跑到基隆市情人湖後失聯，消防局深夜在湖面搜救。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/10 10:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市李姓男子昨天（9日）傍晚與妻子大吵一架後，負氣騎車外出，李妻擔心他發生意外趕緊報案，警方循線發現他騎車離家後直奔情人湖，先在吊橋邊發現他的機車、手機，接著在吊橋上找到他的一雙拖鞋；經消防隊員漏夜搜救，深夜尋獲李時已是一具冰冷遺體，家屬悲慟，難以置信。

昨天下午5時許，1 名婦人焦急跑到基隆市警四分局大武崙派出所報案稱，先生與她大吵一架後，負氣騎車外出，音訊全無；警方趕緊調閱監視器，以車尋人，晚間6時許，發現49歲李男騎車外出後，直奔情人湖，晚間7時許，找到李男的機車停在吊橋旁，卻未見李男蹤影。

請繼續往下閱讀...

警方隨後在吊橋上發現李男的一雙拖鞋，擔心他發生意外，趕緊通報基隆市消防局前來搜救；消防隊員乘橡皮艇在水面上搜救未果，換上潛水裝備搜救，晚間11時許，發現李男頭下腳上，插入湖底泥淖中，已無氣息。焦急在湖邊等候消息的李妻悲痛欲絕，難以置信。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

基隆市消防局持續在湖面搜救未果，換上潛水裝備潛水搜尋，晚間11時許找到李男遺體。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法