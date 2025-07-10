質疑新北消防局甩鍋基層 李宇翔再爆新證據

市議員李宇翔指出，陳情人拿出消防局的制式差勤務派遣單，透露這不是第一次「特殊公差」，時間正位於「市長侯友宜連任前選前之夜」。（市議員李宇翔提供，本報合成）

2025/07/10 10:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市議員李宇翔昨天（9日）爆料，市府在溺水案隔天要求基層警義消出席反罷免活動。新北市消防局否認指出，此案非公差、屬基層幹部個別行為。對此，李宇翔再提供新事證質疑，要求新北市政府清楚說明是誰下反罷動員令。

新北市消防局回應，並無「強迫動員」或「特殊公差動員令」，相關說法與事實不符，同仁與家屬目前最需要支持與安慰，懇請外界停止揣測與政治操作。

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李宇翔表示，他昨天下午協助基層義警消揭露「特殊公差」動員令後，新北消防局發聲明是「基層幹部的個別行為」，強調「尊重義消自主參與選舉與罷免活動，並稱該名幹部訊息用詞不妥，強調此案並非公差，將加強宣導。」真的如此嗎？

他指出，陳情人拿出消防局的制式差勤務派遣單，提供新事證說明這不是第一次「特殊公差」，這張派遣單時間位於「市長侯友宜連任前選前之夜」2022年11月25日，當天17點25分被標註「大隊公差」，集合地點在板橋第一運動場。陳情人更向李爆料，就連正式編制內的警消也都被派往2022年11月的造勢現場。

李宇翔質疑，如果是個別幹部的行為，他怎麼有權力動用消防局制式公文派人力？這絕非單一個案，根本是制度性的動員。他批評，消防局的聲明根本一派謊言、甩鍋基層，嚴重打擊基層士氣，又怎麼對得起殉職的兩位英勇同仁？

李宇翔呼籲，新北市府應清楚說明是誰下達反罷免動員令？當全市義警消正承受沉痛與壓力，是誰拿公務員當政治動員工具？

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市議員李宇翔指出，陳情人拿出消防局的制式差勤務派遣單，透露這不是第一次「特殊公差」，時間正位於「市長侯友宜連任前選前之夜」。（市議員李宇翔提供）

陳情人向市議員李宇翔提供消防局的制式差勤務派遣單，提供新事證指出這不是第一次「特殊公差」。（市議員李宇翔提供）

2022年11月25日是「市長侯友宜連任前選前之夜」。圖為活動DM。（市議員李宇翔提供）

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