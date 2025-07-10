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    高雄港查獲893公斤愷他命 船長與輪機長刑期有別

    蒙古籍銀龍號雜貨輪涉嫌走私9億元愷他命案，外籍船長和輪機長被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    蒙古籍銀龍號雜貨輪涉嫌走私9億元愷他命案，外籍船長和輪機長被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    2025/07/10 09:48

    〔記者鮑建信／高雄報導〕蒙古籍銀龍號雜貨輪涉嫌走私9億元愷他命案，船長和輪機長均被地院依違反毒品危害防制條例等罪，判處徒刑11年4月，2人不服上訴，高等法院高雄分院上午宣判，船長刑度不變，輪機長從輕改判10年6月。

    判決書指出，被告THANT ZIN TUN和TUN ARKAR OO分別為蒙古籍銀龍號雜貨輪船長和輪機長（2人為緬甸籍、均在押），後者並通曉中文，負責連繫等業務，2人並與台灣籍不詳男子共謀走私毒品。

    2024年3月15日，輪機長接獲該男子通知，確認接貨、藏貨、交貨時間地點等事宜，由船長駕駛該雜貨輪，駛抵高雄港外5海里位置，自某貨輪接駁以太空包包覆愷他命共34袋，並指示不知情船員燒毀太空包，同時把毒品藏在駕駛室下方油櫃人孔蓋內之密艙。

    3月19日晚上，該輪駛抵高雄港後，暫停駐於4025號浮筒碼頭處，待進一步指示交貨時，被海巡會同海關登船搜查，在密艙查獲布袋，內有851包寫有中國簡體字「鐵觀音」的愷他命，總重達893公斤，市價近9億元。

    案經高雄地檢署依違反毒品危害防制條例等罪提起公訴後，經地院判處船長和輪機長各處有期徒刑11年4月，2人不服上訴，高雄高分院上午宣判，船長仍維持原審刑度，輪機長則改判10年半，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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