桃園鬧區深夜氣爆嚇壞民眾 1人2度45％燒燙傷送醫

桃園區大同路一處餐館昨晚疑似發生瓦斯氣爆，現場一片凌亂。（記者謝武雄攝）

2025/07/10 08:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區大同路一處餐館昨（9日）晚上11點左右疑似發生瓦斯氣爆，所幸消防人員到場後僅12分鐘就將火勢撲滅，財損僅5000元，但一名21歲簡姓民眾被氣爆火勢波及，導致全身2度45%燒燙傷、所幸意識清楚，送至林口長庚醫院，另餐廳對面就是KTV，也嚇壞深夜在附近走動的民眾，所幸並未影響救災。

119是於昨晚10點57分接獲民眾報案指稱，桃園區大同路餐廳發生氣爆，有聽到轟然爆炸聲，隨即起火燃燒，消防局立刻出動各式消防車8輛、救護車4輛、消防人員28名前往救災。

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消防人員於晚上11點2分到達現場，僅花了12分鐘就將火勢控制、撲滅，並將殘火處理完；起火的建築物為地上5層RC結構；起火點在一樓餐廳用餐區，冷氣室內機、冰箱受到影響，財損約5000元；只是爆炸威力驚人，各種木製家具、櫥櫃倒一地，現場還有瓦斯桶，至於起火原因則待調查。

民眾表示，當時該餐廳已經打烊，只聽到爆炸聲，連隔壁房屋都被震動，所幸消防人員到場僅幾分鐘就將火勢完全撲滅。

桃園區大同路一處餐館昨晚疑似發生瓦斯氣爆，現場一片凌亂。（記者謝武雄攝）

桃園區大同路一處餐館昨晚疑似發生瓦斯氣爆，消防人員現場救災。（消防局提供）

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