勾結ACE王牌交易所利用藝術品詐欺 3負責人交保

「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰。（資料照）

2025/07/09 23:37

〔記者王定傳／台北報導〕檢警偵辦「ACE王牌交易所」詐欺案發現，帝德公司曾姓實際負責人、太吉堂生技陳姓負責人、台灣海耶克來姓負責人來智行，涉夥同ACE詐欺案主謀林耿宏、創辦人潘奕彰、要角林若蕎等人，合組「虛擬資產詐銷集團」，對外販售「蟲草幣、普洱茶幣」等假虛擬貨幣或涉虛增藝術品幣價值，向近百位民眾詐得2千多萬元，台北地檢署昨指揮警方搜索，經複訊後陸續諭令潘30萬交保、林若蕎20萬元交保，曾300萬交保，陳、來各50萬元交保，曾、陳、來3人並均限制住居出境出海。

檢警調查，林男等人分工經營「王牌」及「ProEx」虛幣交易所，編寫不實的虛幣白皮書，將MOCT、CSO、FITC等虛幣上架，藉由林男及要角林若蕎成立的IMBA直銷團隊，向投資人吹噓未來只漲不跌、或製造網路假新聞與文章吹捧「5至10年內翻漲10倍」等，並操縱幣價營造飆漲假象誆騙投資，從1200多位被害者手中詐得近8億元，並涉洗錢22億元，檢方去年將林耿宏、潘奕彰、林若蕎等32人起訴，尚在審理中。

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檢警追查發現，曾、陳、來3人涉與林耿宏等人合作，推出普洱茶、冬蟲夏草等虛擬貨幣，誆稱持有這些虛擬貨幣可兌換冬蟲夏草或普洱茶實體產品，甚至可拍賣獲利；另宣稱持有大師級名畫等藝術品資產，要被害者購買資產代幣化的藝術幣，且疑有虛增價值等情形，總計向近百名被害者詐得2千多萬元。

檢察官陳玟瑾昨指揮新北市刑大搜索曾男等9人住居所及帝德、太吉堂生技、海耶克公司共12處所，約談潘等人並提訊在押中的林耿宏，昨訊後已諭令潘奕彰30萬元交保、林若蕎20萬元交保，今諭令曾300萬交保，陳、來各50萬元交保，3人並限制住居、出境出海，全案持續朝組織犯罪、三人以上共同詐欺取財等罪嫌方向偵辦。

ACE詐欺案核心要角林若蕎。（資料照）

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