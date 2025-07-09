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    台2線貢寮段曳引車翻覆塞逾6小時 一度回堵4公里

    一輛未載貨的曳引車，今天下午行經台2線86.5公里路段翻車事故，新北市瑞芳警分局到場已實施交管長達6個多小時才恢復雙向通車。（記者林嘉東翻攝）

    一輛未載貨的曳引車，今天下午行經台2線86.5公里路段翻車事故，新北市瑞芳警分局到場已實施交管長達6個多小時才恢復雙向通車。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/09 19:50

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市貢寮區台2線四季灣路段，今（9日）下午發生一起曳引車翻車事故，還好曳引車駕駛僅受擦傷，意識清楚；不過，該起事故因拖吊機具遲遲無法將肇事車輛拖走，警方到場實施交通管制，維持單線雙向通行長達6個多小時，車輛走走停停，綿延4公里之遠，用路人抱怨不已。

    新北市瑞芳警分局表示，事故後，警方自下午1點30分，即調派4名警力至事故地點實施交通管制至晚間7點，已換了2班，共投入10餘名警力；基隆工務段人員通知拖吊車前來拖吊時，因肇事車輛過長，遲遲無法拖走，遲至晚上7時許才將肇事車輛拖走，解除交通管制，恢復雙向通行。

    新北市貢寮區台2線86.5公里四季灣路段 （宜蘭往基隆方向），今天下午1點31分發生一起營業曳引車翻覆事故；新北市消防隊員獲報趕抵將身體多處擦傷的52歲薛姓駕駛救出送醫救治，警方為他施以酒測，呼氣酒測值為0。警方初步調查事故原因，研判當時天雨路滑，加上事故地點位於彎道，薛男才會失控肇事。

    事故後，翻覆的貨運曳引車占用1個車道，新北市瑞芳警分局出動4名員警到場實施管制車輛單線雙向通行，交通並未因此中斷，不過，翻車的曳引車車長過長，須靠大型拖吊機具才能拖吊走，基隆工務段人員聯繫拖吊車及大型吊車於下午2時30分抵達拖吊，直至下晚間6時45分才將肇事車輛拖走，並完成路面清理，晚間7時許解除交通管制，恢復雙向通行，事故原因有待警方調查釐清。

    一輛未載貨的曳引車，今天下午行經台2線86.5公里路段翻車事故，新北市瑞芳警分局到場已實施交管長達6個多小時才恢復雙向通車。（記者林嘉東翻攝）

    一輛未載貨的曳引車，今天下午行經台2線86.5公里路段翻車事故，新北市瑞芳警分局到場已實施交管長達6個多小時才恢復雙向通車。（記者林嘉東翻攝）

    一輛未載貨的曳引車，今天下午行經台2線86.5公里路段翻車事故，新北市瑞芳警分局到場已實施交管長達6個多小時才恢復雙向通車。（記者林嘉東翻攝）

    一輛未載貨的曳引車，今天下午行經台2線86.5公里路段翻車事故，新北市瑞芳警分局到場已實施交管長達6個多小時才恢復雙向通車。（記者林嘉東翻攝）

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