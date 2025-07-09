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    土城命案幼兒自責「害死媽媽阿姨」 張母淚控兇嫌害孫女淪孤兒

    新北市土城傳出兩死凶殺命案，檢警今天相驗遭殺害的張家姊妺遺體，張家雙親怒控謝嫌喪盡天良，張母淚控害軟爛謝嫌害兩孫女淪為孤兒。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市土城傳出兩死凶殺命案，檢警今天相驗遭殺害的張家姊妺遺體，張家雙親怒控謝嫌喪盡天良，張母淚控害軟爛謝嫌害兩孫女淪為孤兒。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/09 18:51

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北土城區謝姓軟爛男子在家事庭後，尾隨撞倒騎機車的妻子張女及小姨子，持刀凶狠砍死兩人後逃逸被逮，檢警今天解剖兩人遺體，張母也到場，她聲淚俱下指控，謝嫌口口聲聲說愛小孩，卻奪走母親性命，讓小孩變孤兒，而且年幼孫女得知爸爸殺人，還問道「是我們害死媽媽、小阿姨？」更讓大人不捨、心好痛、好痛，痛批謝嫌恩將仇報，真的不是人，場面哀戚。

    張家姊妺母親今天到新北市殯儀館解剖室，聲淚俱下指控女婿謝嫌口口聲聲說愛小孩，卻殺兩個孩子的媽媽，寧願讓孩子變成孤兒，「你這樣是真的愛她們？」張母透露，謝嫌婚後住娘家11年，工作有一搭沒一搭，常常做沒幾天就不做，都靠女兒辛苦工作賺錢養家及2個孩子，張家2老不忍女兒辛苦，也常幫忙照料2個孫子，但11年來付出的點點滴滴，謝嫌不但一點都沒有感恩，還一次殺死、帶走她2個女兒，哭訴「我對他（謝嫌）那麼好，他真的不是人！」

    張母控訴，母親總希望孩子婚後家庭圓滿，但謝嫌沒工作，「我曾告訴他，你就算當乞丐也乞回來養小孩，不管怎樣為了孩子要去工作，但10多年都這樣，這種女婿，你們能忍受嗎？認為夫妻婚後要同心，不是只有一個人做得要死要活！」

    更讓張母痛心的是，2名年幼孫子得知爸爸殺人後，相當自責，哭訴，「阿嬤，我害死了媽媽和小阿姨?」，張母聽了，除了心疼驟失媽媽一對幼孫，更痛心毫無天理；張母淚控，謝嫌殺了孩子媽媽，質疑不僅預謀，且二女兒也無辜枉死，現場一片哀淒。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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