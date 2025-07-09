新店救援溺水命危》曹雙全追隨熱血爸腳步當義消 父盼各界集氣

曹雙全擔任烏來義消分隊助理幹事，對於新進同仁也不遺餘力傾囊相授救災經驗。（取自曹雙全臉書）

2025/07/09 17:43

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四大隊直潭、烏來分隊昨（8日）在新店廣興橋下，執行失蹤溺水任務，造成5名警義消橡皮艇遭攔沙壩湍急水流沖翻，其中勇消吳恩碩及張敬謙身亡，而義消曹雙全仍在加護病房搶救。據了解，烏來消防分隊34歲義消曹雙全父親也是退休名義消，因從小見父親時常隨消防隊協勤救災，認為很有意義於是加入義消團隊。

據了解，曹雙全因為從小時常看見父親隨著消防隊協勤救災，對於父親充滿熱忱幫助他人，覺得很有意義感到欽佩，於是在服完兵役後，在2013年底加入義消團隊，至今已逾11年半。

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據指出，曹曾在2019年參與過福山孩童落水救援、2020年1月黑鷹直升機墜落救援及2023年福山泛舟落水緊急救援等重大事件，且每年皆有定期接受火災搶救、船艇操作及應用繩結等訓練。

同隊警消回憶，曹擔任烏來義消分隊助理幹事，對於新進同仁也不遺餘力傾囊相授救災經驗，曹自入隊起至今年6月，總協勤時數長達1755小時、總訓練時數達368小時、總備勤時數達1348小時，還曾在2020年榮獲新北市消防暨義消績優楷模人員，而他的父親，也盼望外界幫雙全集氣。

烏來消防分隊義消曹雙全父親也是退休名義消，因從小見父親時常隨消防隊協勤救災，認為很有意義於是加入義消團隊。（取自曹雙全臉書）

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