土城命案解剖 被害者父親：法官放走壞人害奪命

法醫今天解剖土城命案2名張姓被害人遺體，張父控法官開庭時先讓壞人離去，讓他買刀行兇。圖為相驗時，張父需人攙扶才能入內。（記者吳仁捷攝）

2025/07/09 17:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城命案，謝嫌尾隨、狠心追撞妻子張女及小姨子，再持刀砍殺妻子、小姨子致死後逃亡被逮回。法醫今天解剖，初判致命傷為張女胸口7刀、小姨子頸部2刀，到場的張家雙親難掩哀痛，張父哀戚指控兇手奪走2個女兒，質疑法官審理順序，讓壞人先離開、有空買刀行兇。

檢警今天解剖張家姊妹2名被害人遺體，張家雙親也到場，張父哭喊「奪走我2個女兒的性命，我很痛苦，真的好痛…」。張父表示，謝嫌與大女兒婚後在娘家住了11年，不務正業、遊手好閒，還會動手打女兒，女兒因此聲請保護令、決定要離婚，未料卻激怒謝嫌，放話回家殺光2老跟妻子；多年來他未收取房租、水電費，也幫忙照顧謝嫌2個女兒，仁至義盡。

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張父回想，事後全家人都很害怕，在住家周圍裝監視器，常看到謝嫌徘徊要進來，案發前一天還看到謝嫌，馬上報案，隨後因謝嫌摔東西，警察到場帶離，但警方告知只能拘留8小時，依法要放謝嫌離開，好意提醒張家注意安全，不要隨便出門。

張父表示，6日晚間颱風、隔天新北正常上班上課，家事庭如期召開，當晚大女兒哀求他說隔天8點半要開庭，不然後續離婚文件會下不來，他迫於無奈，讓女兒出門，但事前不斷叮囑，提醒謝嫌掌握全家人出入路線，要女兒繞路走、注意安全。

張父說，案發當天他心神不寧、關心大女兒安全，每半小時打電話確認平安，約10點半與小女兒通電話，得知壞人放出來了，但大女兒還在裡面開庭，當時便質疑法官審理先後順序，應該先問完張女，謝嫌再留下來慢慢問，怎會順序顛倒，先讓謝嫌離去，好讓他趁這段時間買刀、球棒，尾隨2個女兒犯案殺人。

張父還質疑，女兒聲請保護令，筆錄時也要求謝嫌離女兒、離張家至少要100公尺，但檢方沒給他戴電子腳鐐，謝嫌違反保護令、頻繁出沒張家附近，案發前還曾跑到家後門叫囂，謝嫌就像顆不定時炸彈，威脅一家人的安全。

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