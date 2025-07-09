氣前男友劈腿 前女友剪破現任女友內衣褲被訴

不滿前江姓男友劈腿另結新歡，前女友被控侵入江男住處報復，包括以剪刀剪破江現任黃姓女友內衣褲等行為，被檢方起訴。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2025/07/09 17:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴姓女子不滿交往多年的江姓前男友劈腿，分手後返回江男住處，拿剪刀剪破江男現任黃姓女友所有內、衣褲、睡衣，還進入江男手機遊戲中，刪除江男在遊戲角色中好不容易建立的軍隊。基隆地檢署今（9日）偵結，將賴女依無故侵入他人住宅、毀損、妨害電腦使用罪等罪嫌起訴。

起訴指出，31歲賴姓女子與江姓男子原為男女朋友，賴女2013年5月間與江男分手，被控在2人分手2個月後，侵入江男住處，發現江與現任黃姓女友同居，不僅偷走江的汽車鑰匙，還破壞黃女的吹風機；隔月，賴女再度侵入江男住處，以剪刀剪破黃女所有內、衣褲與睡衣。

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檢警調查，賴女不僅侵入前男友住處，還上網登入江男的手機遊戲「末日喧囂」，刪除江男在遊戲角色中建立的1000萬名「T12士兵」，並在該遊戲的聊天頻道上，貼文暗指前男友劈腿結交的黃女以金錢買愛情，還張貼黃女的戶籍地身分證字號等個資。

檢方認定，賴女涉犯竊盜、無故侵入他人住宅、毀損、加重誹謗、個人資料保護法與妨害電腦使用罪「無故變更他人相關設備電磁紀錄」罪嫌，今天將賴女依法提起公訴。

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