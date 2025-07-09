土城家暴案遭控「無作為」 大安警：還在聲請搜索票就發生命案

新北市土城區謝姓男子（見圖）當街刺死張姓妻子及小姨子，兩姊妹密友控檢警「報案沒下文」；大安分局表示，在聲請搜索票的過程就發生命案。（資料照）

2025/07/09 16:42

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市土城區前天發生謝姓男子當街刺死張姓妻子及小姨子的重大命案，有媒體報導，兩姊妹的密友控檢警「報案沒下文」；大安分局今日表示，在2日接獲報案後就積極展開調查蒐證，6日發現謝男家暴事跡，但在聲請搜索票的過程就發生命案。

大安分局指出，張姓被害人於7月2日至敦化南路派出所提告遭丈夫謝男妨害性隱私、跟蹤騷擾、恐嚇、妨害名譽及違反個資法等案，除通報北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心外，因涉及性影像案件，依「處理數位性別暴力案件作業程序」，立即成立專案小組，積極蒐集相關事證，於7日早上檢具相關卷資、彙整事證，向新北地方檢察署聲請搜索票。

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據了解，專案小組除了調閱監視器外，還前往現場埋伏蒐證，6日發現謝男有咆哮、砸東西等違反保護令行為，於是備齊證據後、7日早上向新北地檢署聲請搜索票、準備要拘提謝男到案，未料過程中就發生命案。得知差一步就能遏止命案發生，不少專案小組成員心情低落。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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