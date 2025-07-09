惡狼北捷偷拍女高中生裙內 手機「閃光」洩底遭上班族活逮

新北市李姓男子去年4月上班尖鋒時刻，竟模仿日本電車癡漢偷拍行徑，持手機在台北捷運列車車廂內偷拍女高中生的裙底隱私。捷運列車示意圖。（資料照）

2025/07/09 16:33

〔記者楊國文／台北報導〕新北市李姓男子去年4月上班尖鋒時刻，竟模仿日本電車癡漢偷拍行徑，持手機在台北捷運列車車廂內偷拍女高中生的裙底隱私，不料，李男偷拍時手機發出閃光，被一旁的男上班族察覺，告知女高中生後，趁李男在抵達捷運台北車站欲逃離時，2人合力攔下李男，並報警處理；台北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判李男3年9月徒刑；全案上訴，高等法院考量雙方已和解，李男亦履行賠解完畢，今改依刑法319條之1第1項「成年人故意對少年無故攝錄他人性影像罪」判刑6月、得易科罰金18萬元。可上訴。

高院判決指出，李男是在女高中生搭乘捷運、進出捷運過程中，擅自使用手機無故攝錄女高中生的性影像，並非錄攝她在「性活動」過程中而遭攝錄性影像，或其他與性相關而客觀上足以引起性慾之相關產製物品，以致個人私領域的「性隱私」遭到侵害，不構成兒童及少年性剝削防制條例判第2條所謂的「性剝削」，應以刑法「成年人故意對少年無故攝錄他人性影像罪」論處，今改判6月徒刑。

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檢方起訴指出，李男去年4月30日上午9時，自台北捷運江子翠站搭乘板南線捷運列車，看見穿著某高中校服的女高中生小玉（化名），意圖不軌，在列車行駛到捷運龍山寺至捷運西門站區間之際，刻意站在她的正後方，開啟其行動電話的拍照功能，並伸向貼近她的大腿內側位置，由下往上攝得其裙底隱私部位的照片。

當時，小玉感覺有物品緊貼其大腿內側而轉頭查看，同樣搭乘同班捷運列車的男上班族阿志（化名）發覺李男所持的行動電話發出閃光，認定李男在偷摸小玉的裙底照片，遂將此事告知小玉。

李男發覺偷拍犯行窗事發，趁列車抵達捷運台北車站時，即有意逃離現場，小玉和阿志立即上前阻攔李男離去，並報警處理，當場扣得李男用來偷拍的行動電話。

台北地檢署偵查時，李男雖否認犯行，仍依兒童及少年性剝削防制條例的「違反本人意願使少女被拍攝影像罪」起訴李男。

台北地院審理時，李男改口認罪，痛批李男為逞一己私慾，竟偷拍未成年的女高中生裙內隱私，偵查時還否認犯行，惟審理時已認罪，尚有悔意，並考量已和小玉達成和解，並當庭履行賠償完畢，將李男判刑3年9月。可上訴。

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