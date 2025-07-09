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    首頁　>　社會

    國道休息站上演劫車驚魂記 疑似詐團「黑吃黑」逮3人

    張姓男子和友人在國道休息站被兩名歹徒劫車，檢警查出竟是詐團「黑吃黑」。國道示意圖（資料照）

    張姓男子和友人在國道休息站被兩名歹徒劫車，檢警查出竟是詐團「黑吃黑」。國道示意圖（資料照）

    2025/07/09 15:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和友人開車行經國道3號關廟休息站時，突然被兩名歹徒持刀劫車，把他們洗劫一空後，丟包在台南歸仁區，張男報警求援，被檢警查出全案疑似詐團「黑吃黑」，除循線逮捕高姓男子3人，並追查幕後黑手。

    檢方指出，去年8月23日下午2點多，張姓男子搭乘友人的車，兩人行經國道3號關廟休息站時，決定先下車稍作休息，沒想到車子才剛停好，就有兩名蒙面歹徒拿手指虎和折疊刀闖入車裡，其中一名歹徒逼迫開車的友人坐到後座，由另名歹徒控制張男和友人的行動。

    歹徒把張男的車開到台南歸仁區後，把張男和友人趕下車，隨即揚長而去；張男報警求援，當警方追查時，先是在歸仁區尋獲張男的座車，並在車上起出GPS定位器，檢警研判應是詐團「黑吃黑」（另案偵辦中）。

    檢警拼湊案件全貌，發現被劫車的張男與高姓男子（22歲）是朋友關係，張男出事當天，疑受詐團指使去提領70萬元現金，高男事先得知張男身邊隨時有鉅款，於是找來李姓（23歲）和彭姓友人（21歲）協助，先由高男在張男的車上裝設GPS定位器，待張男出發時，高男再透過線上指揮方式，引導李、彭接近張男並劫車，搶走張男車上的70萬元。

    事後，70萬元由高男3人平分，張男疑無法向「上級」交待錢為何被搶，無奈之下只好報警；檢警循線逮捕高男3人到案，高雄地檢署依強盜罪起訴高男3人。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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