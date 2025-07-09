為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2勇消殉職！ 一行人玩SUP立槳闖禍 4同行友人現身低調道歉

    死者陳姓男子友人前往醫院，面對媒體追問僅低調道歉。（記者陸運鋒翻攝）

    死者陳姓男子友人前往醫院，面對媒體追問僅低調道歉。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/09 14:29

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四大隊直潭、烏來分隊昨（8日）在新店廣興橋下，執行陳姓男子溺水失蹤任務，造成5名警義消橡皮艇遭攔沙壩湍急水流沖翻，造成勇消吳恩碩及張敬謙身亡，而曹姓義消仍在加護病房搶救；據了解，與陳男同行3女1男是在群組揪團玩SUP立槳，今天早上檢警到安康耕莘醫院相驗時，4名同行友人均戴著口罩及鴨舌帽，僅說了「對不起」，對於其他不願多說。

    據了解，死者58歲陳姓男子與33歲陳男、37歲鍾女、35歲鍾女及33歲游泳教練陳女皆為朋友，此次行程由陳男透過群組邀約其他4人，昨天到新店區項羽灘玩SUP立槳，當時由5人分乘3艘SUP立槳，其中死者陳男是獨自1艘。

    據悉，原本一行人從項羽灘下水後，陳向其他同伴說這水域他很熟悉，於是先往前往上游探路，但距離越來越遠，其他同伴則大喊很危險，要他趕快回來，但陳男似乎沒聽到，一直往距離500公尺的屈尺壩上游方向，直到陳男被攔砂壩上游水流沖翻後，一行人才連忙報警。

    而今天早上檢警抵達安康耕莘醫院相驗後，研判為意外，死因為呼吸性休克，遺體發還家屬處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播