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    前和美鎮長阮厚爵貪1208萬元 判9年8月

    前和美鎮長阮厚爵。（資料照）

    前和美鎮長阮厚爵。（資料照）

    2025/07/09 15:15

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣前國民黨籍和美鎮長阮厚爵涉嫌接受謝姓祭祀公業行賄，讓公所核發派下全員證明書，圖利祭祀公業近2億土地給建商，彰化地方法院依貪污治罪條例、違反稅捐稽徵法等罪重判阮厚爵9年8月，並沒收所受賄款1208多萬元，代書賴男、陳男、姚男等判刑2年到1年不等徒刑。

    此案緣於和美鎮一塊祭祀公業土地分割，土地利益超過上億元，兩派人馬爭奪，15年來仍喬不攏。起訴書指出，2018年間，祭祀公業派下員謝男等8人為求土地順利售出，透過中間人賴男及陳男向阮厚爵遊說、行賄，提議土地出售後會給阮厚爵總土地利益3成。

    阮向承辦民政課員施壓，原本公所受理祭祀公業申報後應公告30天，接受各界異議，但在阮厚爵的壓力下10天內就申請通過，期間沒有接受外界異議。後來獲利的派下員以1億9912萬元將土地賣給建設公司。

    檢方查出，阮厚爵先透過司機帳戶收下363萬元賄款，之後又透過司機收下64萬元現金、面額781萬2000支票，總共1208萬2000元賄款，除了花用，部分藏在阮厚爵住家保險箱，部分拿去買股票。

    彰化地方法院近日審結，將阮厚爵依貪污治罪條例判刑9年，並沒收犯罪所得1208多萬元；阮並違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪等判刑8月，得易科罰金，併科罰金30萬元。

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