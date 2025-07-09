吸二手毒煙 幼童心臟異常 外籍單親母判刑2年4月

一名外籍女子長達2年時間在兒子身旁施用毒品，導致幼童吸入二手毒品煙霧，出現心雜音，法官量處被告2年4月徒刑。（資料照）

2025/07/09 15:35

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市從事小吃業的一名外籍女子，長達2年時間在兒子身旁多次施用K菸與毒咖啡包，甚至讓毒友照顧，導致幼童長期吸入二手毒品煙霧，毛髮檢出多種毒品成分，還出現心雜音、血壓異常等健康警訊。台北地方法院審理，認定她構成對未滿7歲幼童「妨害發育罪」，判處有期徒刑2年4月，並於刑滿或赦免後驅逐出境。

檢警調查，曉婷（化名）未婚，2023年5月產下一子後，為維持工作收入，長期將幼童交由不同保母或友人照料，但自同年7月至2024年底，多次於孩子在場的密閉空間內，與有施用毒品惡習的友人共同吸食K菸、沖泡毒咖啡包。

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檢警認為，曉婷明知交友圈複雜、友人皆有施用毒品惡習，與眾人吸食毒品時，未將幼童隔絕於一定距離外，造成幼童吸入相當劑量的愷他命、甲基安非他命二手煙霧，並不排除幼童恐遭施用毒品友人以不明方式直接餵食。

經醫院採取幼童毛髮送驗後，檢出多項毒品反應，診斷並發現心雜音與四肢血壓偏高等異常，需定期回診追蹤。

台北地院審理，雖曉婷已坦承犯行，態度尚可，但行為已嚴重妨害幼童身心發展，涉犯刑法妨害幼童發育罪，並因幼童為其子，屬家庭暴力防治法規範的家庭成員關係，也間接構成「家庭暴力罪」。

法官認為，被害幼童目前已交由北市家防中心安置，接受發展評估與醫療照護，考量曉婷犯行持續逾2年，且對剛出生未久的兒童造成深遠危害，量處2年4月徒刑。由於被告為逾期居留之外籍人士，法院另依刑法第95條裁定，將於服刑完畢或受赦後驅逐出境。

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