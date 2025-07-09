桃園痴漢火車站盯哨女學生還跟拍 違跟騷法被訴

李姓男子在桃園火車站二度盯哨、跟拍女高中生，被桃檢依違反跟騷法起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/07/09 15:11

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市41歲李姓男子去年10月間在桃園火車站發現1名通勤的女高中生驚為天人，當下跟蹤並用手機拍攝女學生，之後多次到車站守候盯梢，再度跟蹤拍照，女高中生發現後心生畏懼而報警處理，鐵路警察局桃園分駐所盤查李男查獲照片影像，將他移送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依跟蹤騷擾防制法提起公訴。

檢警調查，李姓男子與受騷擾16歲女高中生互不相識，去年10月8日清晨6點多，李男在桃園車站看見穿著制服這名女學生，心儀不已，就盯著她進出車站，並用手機拍攝其多張照片。

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此後，李男經常在桃園車站蹲守，去年10月25日清晨7點左右再度發現女高中生身影，在違反對方意願下跟著她進入車站，再以手機拍攝女高中全身照片，女學生發現李男緊盯而心生畏懼，向鐵路警察報案，員警獲報盤查李男，查扣其手機發現拍攝多張女學生照片，訊後依違反跟騷法移送桃檢偵辦。

檢察官偵訊時，李男坦承盯哨、拍攝女高中生等行為，檢方依鐵路警察提供現場照片與監視畫面截圖等證據，認為李男犯行明確，偵結依成年人對未成年人跟蹤騷擾罪嫌提起公訴。

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