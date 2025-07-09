車手法庭悔改求緩刑 轉身繼續騙150萬

蔡男前案二審判決的幾乎同時間，他又當車手詐財150萬元，台中地院質疑他空言悔改，悔意全是假而判刑3年8月。（記者張瑞楨攝）

2025/07/09 15:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕蔡姓男子於2023年間當詐欺集團車手，被捕後一度羈押，法院於去年（2024年）審判時，他空言辯稱願意悔改，請求減刑並為緩刑宣告，不料，二審去年6月12日判決的幾乎同一時間，他竟然又重操舊業，為了賺1000元，向被害人騙取150萬元，台中地方法院認為他之前案件的悔悟均是虛假，歷經前案偵審與羈押，也沒有學到教訓，法敵對意識極為強烈，素行不佳，應加重量刑，依共同犯詐欺取財罪判刑3年8月，併科罰金15萬元。

判決書指出，蔡男於2023年加入詐欺集團，12月8日假冒投資公司專員，至南投縣向陳姓被害拿80萬元，被埋伏警察當場抓到。

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南投地方法院審理時，他坦承犯行，一審依三人以上共同詐欺取財未遂罪判刑9月，他上訴高等法院台中分院駁回，目前二審更審中，但他卻在二審駁回不久，又重操舊業當車手，也是假冒投資公司的幹部，向被害人拿走150萬元，交給上級並獲得1000元報酬。

台中地方法院認為，蔡男於本案之前，就有當詐欺車手的前科紀錄，前案在審理期間，蔡男一方面空言辯稱，願意悔改請求減刑並為緩刑宣告，但二審判決後（113年6月12日）竟繼續從事詐欺犯罪，遑論他在本案行為時，也還有其他詐欺案由其他法院審理中，「顯見被告在先前案件之悔悟之意均為虛假」，之前偵審過程與羈押，亦無法學到教訓，法敵對意識極為強烈，素行不佳，判處3年8月，併科15萬元罰金，可上訴。

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