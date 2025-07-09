新北2勇消殉職 議員：應修法讓違規使用高風險水域者負責撫卹

新店區廣興橋下游粗坑壩區域是禁止戲水區，有民眾前往戲水後溺水，2名前往救援的勇消殉職。（新北市消防局提供）

2025/07/09 14:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新店區廣興橋下游溺水事故賠上2名勇消寶貴性命，至今仍有1位曹姓義消在院治療，新北市議會泛藍「新藍圖連線」今（9）日表示哀悼以外，也呼籲相關單位檢討現行法規，違規使用高風險水域者應負民事賠償責任，賠償包括警消撫卹、慰問金、救援損失、人員傷亡等，市府也應檢討高風險水域管理、搜救裝備與應變流程，並借鑑國外無人機搜救任務案例，透過科技設備輔助提升執勤安全與效率。

市議員陳偉杰、蔡淑君表示，此案再次凸顯消防人員在高風險任務中面臨的重大挑戰，市府應提高撫恤金保障消防弟兄及其家屬，建議市府盤點現有搜救裝備性能，優先汰換老舊設備，並研擬特殊情境下的應變流程與指引；此外，事故地點雖設有明確禁止戲水警告牌，仍有違規從事水上立槳活動情況，凸顯現行警示與執法機制仍有不足，要求檢討現行法規，增設違規使用高風險水域者的民事賠償責任，針對因其違規行為導致的救援損失與人員傷亡，應負起相對賠償責任。

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市議員白珮茹、宋雨蓁說，國際上有多起利用無人機輔助水域搜救而成功的案例，無論空中勘查、即時影像回傳、拋投輔具或夜間搜索，善用科技，皆可有效減少人員涉險機率，建議消防局應強化科技應用規劃，儘速評估引進無人機與水面遙控設備納入災防體系，同時市府應立即盤點新北轄內高風險水域區域，加強現場告示明確性，導入智慧監控與即時警示，強化定期巡查與取締。

新藍圖連線補充，災害現場具有不可預測性，保障救災人員安全應是制度優先，希望中央、地方攜手建構更智慧、更穩妥的防災應變機制，避免再有憾事。

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