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    首頁　>　社會

    土城2姊妹命案 犯保協會啟動即時關懷助家屬度難關

    財團法人犯罪被害人保護協會接獲通報後，立即啟動即時關懷服務機制，將全力協助犯罪被害人家屬。（記者吳昇儒攝）

    財團法人犯罪被害人保護協會接獲通報後，立即啟動即時關懷服務機制，將全力協助犯罪被害人家屬。（記者吳昇儒攝）

    2025/07/09 14:31

    〔記者吳昇儒／新北報導〕46歲謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，7日開車在新北市土城區撞倒騎機車雙載的妻子、小姨子後，再持刀下車當街砍死姊妹後逃逸。警方在彰化逮捕謝男，全案朝殺人罪嫌偵辦。財團法人犯罪被害人保護協會接獲通報後，立即啟動即時關懷服務機制，將全力協助犯罪被害人家屬。

    犯保協會新北分會指出，接獲通報後，立即與家屬取得聯繫，並由分會主任林仁德及專員、志工於當日下午4時許，前往亞東醫院關懷家屬，隔日陪同家屬完成檢察官相驗遺體及訊問程序。

    主動徵詢家屬意願後，已委請律師擔任其代理人，協助處理後續偵查程序告訴代理、監護權及繼承問題及法院審理程序，犯保協會依法全力提供家屬充分的法律協助，並考量其未成年子女之最佳利益。

    此外，協會也依犯保法規定，協助遺屬申請犯罪被害補償金最高為180萬元，並依法協助家屬向新北地檢署提出犯罪被害補償金申請，將由新北地檢署犯罪被害人補償審議會審議決定。

    犯保協會新北分會表示，事件的發生，對於家屬造成重大創傷及衝擊，將持續關心家屬身心狀況，提供關懷服務，具體評估家庭每位成員的狀況及需求，提供經濟支持、子女就學、心理輔導、家庭關懷及其他需求等服務。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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