慟！救援遭翻滾流捲入命危 勇消張敬謙急救至今午不治

新北市消防局第四救災救護大隊消防員及義消昨（8）日到新店廣興橋北勢溪執行搜救任務，在攔砂壩激流中翻船落水，救人警消不幸2死1命危。（資料照）

2025/07/09 12:56

救人警義消2死1命危

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四救災救護大隊消防員及義消吳恩碩、張敬謙等5人，昨（8）日到新店廣興橋北勢溪執行搜救任務，在攔砂壩激流中翻船落水，吳恩碩經搶救後宣告不治，而張敬謙一度恢復呼吸心跳轉往加護病房搶救，但仍於今天中午12時許宣告不治，此案造成2警消、1民眾身亡、1義消命危憾事。

36歲的張敬謙107年特考班畢業，畢業後分發至新北市消防局新店分隊，服務2年多後轉調至烏來分隊，從事消防工作已經6年，老家住台中西屯，家中開設機車行，成員有父母、哥哥及大嫂。同仁透露，張敬謙的個性耿直為人低調，平時文靜不多話，但熟識了以後其實還是會開開玩笑，去年才交了女朋友，目前感情相當穩定。

請繼續往下閱讀...

警消調查，58歲陳男昨天下午與4名友人，抵達在台電桂山發電廠下游廣興橋北勢溪，不顧禁止戲水告示，下水輪流玩3艘SUP立槳，而陳男在攔砂壩附近，遭湍急水流沖擊失去蹤影，其他人見狀後連忙報案。

消防救難人員趕抵後，其中一艘橡皮艇載著吳、張員等5人，但就在靠近攔砂壩附近時，吳員等人橡皮艇遭到沖翻，又疑似被翻滾流捲入，其中蕭員、柳員被水嗆到、意識清楚，但吳員、張員及曹姓義消皆失去呼吸心跳，吳員不幸殉職，張、曹則恢復呼吸心跳，轉往加護病房。

遺憾的是，張急救至今天中午12時許宣告不治，而目前警方也趕往醫院了解，同時報請警方相驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法