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    疑積水騎車失控！台南女看護撞護墩 噴飛墜落大排不治

    黃婦失控自撞大排護墩後墜落水溝內，機車倒地。（民眾提供）

    黃婦失控自撞大排護墩後墜落水溝內，機車倒地。（民眾提供）

    2025/07/09 13:04

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區中社里產業道路今天（9日）上午8點38分發生死亡車禍，67歲黃姓婦人騎機車出門，行經中社產業道路穿越積水路面時失控，機車歪斜直衝大排的水泥護墩，造成黃婦噴飛墜入排水溝內，消防隊到場將人救起已經沒有生命跡象，送醫後仍告不治，車禍確切原因有待警方調查釐清。

    黃婦自撞掉入大排後，台南市消防局在上午9點8分接獲110轉報有民眾掉落中社大排水溝，立刻出動六甲消防分隊2車5人馳援，黃婦的機車倒在路中，人噴飛掉入排水溝，有戴安全帽的黃婦臉部朝下，泡在水裡，救援人員趕緊架梯下溝將人拉起；黃婦有外傷、無呼吸心跳，現場急救處置後再送往柳營奇美醫院急救，但因傷重宣告不治。

    家住下營區的黃婦從事看護工作，騎機車要前往案主家中提供長照服務途中，疑因下雨造成積水路面，機車穿越時，濺起水花，路滑導致失控，從監視影像看到她先控後，機車直衝一旁的大排護墩，機車倒地，黃婦噴飛墜落大排水溝內，路面有明顯煞車水痕，後續由麻豆警分局報請檢察官相驗，釐清確切死因和車禍原因。

    黃婦被救起送醫仍告不治。（民眾提供）

    黃婦被救起送醫仍告不治。（民眾提供）

    黃婦失控自撞大排護墩後墜落水溝內，被救起後施救，再送醫仍告不治。（民眾提供）

    黃婦失控自撞大排護墩後墜落水溝內，被救起後施救，再送醫仍告不治。（民眾提供）

    黃婦失控自撞大排護墩後墜入大排內，臉部朝下泡在水中，救援人員架梯救援。（民眾提供）

    黃婦失控自撞大排護墩後墜入大排內，臉部朝下泡在水中，救援人員架梯救援。（民眾提供）

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