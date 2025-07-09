「買的車票只能坐到這一站」 桃市警局長吳坤旭告別43年從警生涯

桃園市警察局長吳坤旭即將屆齡退休，他笑說，這1天他等了43年，買的車票只能坐到這一站，他必須要下車了。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/09 13:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警察局長吳坤旭本月15日將屆齡退休，今（9）日是他最後一次參與市政會議，市長張善政特別感謝他多年來對桃園治安的奉獻；吳坤旭則笑說，「這1天我等了43年，買的車票只能坐到這一站，我必須要下車了，感謝所有的長官、市府團隊，珍重再見」。

張善政表示，過去桃園在治安上的表現，與其他縣市相比並未特別突出，治安工作非常複雜，又是詐騙、又是毒品、槍械、黑道等等，經過吳坤旭上任2年半以來的努力，桃園有非常大的進步與績效，尤其去年桃園治安還拿到6都第1，但警察局長與其他局處首長不同，到了65歲就必須要退休，雖然不捨也恭喜吳坤旭功成身退，他對桃園的貢獻大家都會記得，也祝福他退休後有愉快的第二春，像是帶著太太去環遊世界。

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吳坤旭感謝張善政讓他在警職生涯的最後一段路，能夠回到桃園為鄉親服務，並給警察局同仁最大的支持、做最大的後盾，也非常感謝市府各局處組成堅強的「桃園隊」，協助警察局推動各項勤、業務，讓工作進行得非常順利，他也笑說，退休這1天他等很久了，等了43年，「買的車票只能坐到這一站，我必須要下車了」。

張善政表示，吳坤旭歷任大溪、楊梅警分局長、宜蘭、彰化縣警局局長、保三總隊副總隊長等職務，超過40年的從警生涯，足跡遍布全台，不只是對桃園，對全台灣的治安與安全都功不可沒。

桃園市警察局長吳坤旭即將屆齡退休，9日是他最後一次參與市政會議，市長張善政特別感謝他多年來對桃園治安的奉獻。（記者鄭淑婷攝）

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