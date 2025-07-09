幫涉嫌虐童健身教練葉展皓棄保潛逃 竹檢起訴2人

竹北健身教練葉展皓涉嫌虐童，被起訴移審後裁定300萬元交保且限制住居後卻棄保潛逃。（新竹地檢署提供）

2025/07/09 12:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北健身教練葉展皓涉嫌虐童被交保300萬後卻棄保潛逃，新竹地院發布通緝後，竹檢察官廖啟村調查發現，葉展皓的員工王男竟夥同葉展皓前任楊姓女友一起協助他逃亡，還到桃園機場送機，王男更對葉展皓說「兄弟保重」、「再見」，今天檢方偵結，依協助藏匿人犯、偽造文書罪嫌起訴王男和楊女2人。

檢方指出，葉展皓是竹北市某健身工作室負責人，涉嫌夥同葉姓、鍾姓教練凌虐一對年僅6歲和3歲的小姊弟，直到弟弟因睪丸發黑、血流不止被送醫才曝光。

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葉展皓等後來被依兒童及少年福利與權益保障法等起訴，並於今年2月初移審新竹地院，經法官裁定交保300萬元並限制住居，葉展皓須每天早上10點、下午6點到竹北派出所報到。

檢方指出，王男、楊女明知葉展皓不能出境，且曾多次陪同他到派出所報到，但卻共謀幫忙葉逃亡。今年3月28日葉展皓原定應該出庭，但是當天凌晨就跟楊女一起，由王男開葉展皓的汽車送機。

3人當天早上6點18分抵達桃園機場第2航廈後，王男目送葉展皓跟楊女出逃，當場還對葉展皓說「兄弟保重」、「再見」等。楊女則隨葉一起報到、各自通關，再搭乘同航班離台，楊女4月5日再隻身返國，由王男接機。院方因葉展皓無故沒有出庭，經拘提未獲才發現他已經棄保潛逃所以發布通緝。

檢方另起訴王男在葉展皓逃出國境後，涉嫌偽簽葉展皓的署名、盜蓋葉展皓印文，向新竹市監理站辦理車輛過戶，所以另依偽造文書罪嫌起訴他。

竹北涉嫌虐童的健身教練葉展皓（箭頭所指、白上衣者）等3人一起抵達桃園機場。（新竹地檢署提供）

箭頭所指的就是涉嫌棄保潛逃的健身教練葉展皓（白上衣者）、跟幫助他潛逃海外的王姓男子。（新竹地檢署提供）

葉展皓的座車，在他潛逃後，由王姓男子偽造文書辦理過戶。（新竹地檢署提供）

棄保潛逃的葉展皓跟女友一起準備向航空公司辦理報到的身影。（新竹地檢署提供）

棄保潛逃的葉展皓和楊姓前女友準備一起通關。（新竹地檢署提供）

竹北健身教練葉展皓涉嫌虐童，被起訴移審後裁定300萬元交保且限制住居後卻棄保潛逃。（新竹地檢署提供）

楊姓女子被控涉嫌協助前男友、健身教練葉展皓潛逃後，隻身返國的身影。（新竹地檢署提供）

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