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    北市酒駕累犯 林彥池拒測7次累計罰鍰504萬

    台北市酒（毒）駕及拒測累犯第76次公告。（圖取自裁決所官網）

    台北市酒（毒）駕及拒測累犯第76次公告。（圖取自裁決所官網）

    2025/07/09 12:02

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市交通事件裁決所第76次公告酒（毒駕）及拒測累犯名單，共32人，酒（毒駕）累犯2次有16人、3次以上有8人，拒測累犯2次有5人、3次以上有3人；累犯次數最多且罰鍰最高者為「林彥池」，7次合計罰鍰504萬元，其中台北市3次、288萬元罰鍰，皆逾期未繳，移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

    部分民眾酒駕遇警方攔查，以為拒測便可逃避公共危險罪及道路交通管理處罰條例罰責，裁決所說明，實際上，首次拒測罰鍰就高達18萬元，累犯者依前次罰鍰金額加罰18萬元，罰鍰無上限，遲未繳納將移送強制執行，只要名下有財產所得均可能遭到拍賣或扣繳，此外，駕照處吊銷或禁考3年至5年、車輛牌照一律吊扣2年。

    代理課長王詩媛表示，林彥池這次拒測累犯第7次、罰鍰126萬元，加上前6次拒測處分，累計504萬元、禁考駕照33年。雖然他非設籍台北市，但活動範圍有概括在內，台北市部分，拒測3次（2022年福興路、2023年指南路二段、2024年洲子街）罰鍰累計288萬元。

    裁決所指出，此次公告名單中，17案已結案、5案申請分期繳款，其餘未結案者全數移送強制執行，移送金額394萬元。新法實施上路至今，累計公布1899人次（1774人）。另，上月公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍本市者有杜駿宥（酒、毒駕）、楊宏均（酒駕）2人，已印製照片海報將供各鄰里辦公處、各派出所張貼。

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