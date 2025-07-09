富商向詠強3度酒駕撞死空少 賠800萬判6年8月定讞

富商向詠強3度酒駕撞死空少，判刑6年8月定讞。（取自臉書）

2025/07/09 11:29

〔記者張文川／台北報導〕有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月再次酒駕上路，駕保時捷休旅車在台北市敦化南路時，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員，台北地院國民法庭認為向男已是3犯酒駕、無照駕駛、酒測值高達0.58等惡行，即使符合自首、已全額支付800萬元和解金、死者也有闖紅燈的過失，仍判6年8月徒刑；上訴後，高等法院、最高法院皆維持定讞。

2023年11月1日下午，向男在某飯店飲用半瓶紅酒後，晚間近9時酒後駕駛白色保時捷休旅車，途經敦化南路二段快車道第2車道時，以車速逾50公里，撞上行走在人行穿越道的54歲星籍空服員，送醫不治。

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向男被測得酒測值高達0.58毫克，北檢依公共危險致死罪嫌起訴。向男曾聲請不採行國民法官制，但被駁回。

檢方查出，向詠強是3家公司董事長、一家董事，擁有芳療按摩、投顧、室內裝潢等公司，以及冠天下、六星集等連鎖按摩會館，共投資20家公司，身價逾5億元。

但他曾在2015年2月、2019年1月，兩度酒駕被攔獲，被判刑4月易科罰金確定，也被吊銷駕照，無照卻仍酒駕上路，撞死無辜路人。

酒駕致人於死罪的法定刑度為5年以上有期徒刑，最重可判無期徒刑。北院國民法官庭認為，向男犯後自白，對犯行、罪名均坦承不諱，且與證據相符，構成刑法第185條之「曾犯酒駕而不能安全駕駛罪確定後，10年內再犯酒駕致人於死」，案發後留在現場等候警察，符合自首要件予減輕其刑。

但合議庭認為，本案沒有「情輕法重」處，無從再依刑法第59條酌減其刑，審酌向男無照駕駛，且是酒駕3犯，酒測值達0.58毫克、已全額賠償死者家屬和解金800萬元、死者案發時也有闖紅燈等量刑因子後，量處徒刑6年8月。

全案上訴後，二審高院判決駁回，最高法院也維持原判確定。

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