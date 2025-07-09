創遊戲幣吸金 前區塊鏈協會理事長劉庭瑋涉詐被起訴

台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺等罪，將劉、陳二人起訴。（記者吳昇儒攝）

2025/07/09 11:12

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾擔任區塊鏈協會首任理事長的劉庭瑋為巴克夏夫科技公司及ENZO公司負責人，與開設工作室的陳承洋，2021年起佯稱與法國MEKA公司合作，共同發行MEKA幣。隨後又推出SBC、DTT幣藉此吸金牟利。被害人事後發現，MEKA幣並無交易所，而SBC、DTT幣無人購買，方知上當受騙，報警逮人。台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺等罪，將劉、陳二人起訴。

檢警調查，劉庭瑋於2020年8月創立台灣區塊鏈協會，擔任首任理事長，與陳承洋合作，對外佯稱與法國籍TAKEMICHOU公司 （下稱MEKA公司） 合作非同質化代幣（NFT），並鑄造MEKA幣發行。由陳男工作室不知情員工，對外宣稱，MEKA幣與MEKA公司發行的鋼彈NFT有關，將推出線上遊戲，屆時幣值會增加100倍以上，藉此吸金。

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兩人見MEKA幣獲利頗豐，竟與玩猴及遊戲熵公司合作，分別推出以遊戲綁定的SBC、DTT幣，向不特定人推銷，並於說明會中提出保證，公司遊戲上市後，將會護盤SBC、DTT幣漲至百分之50以上，吸引被害人掏錢投資。

劉庭瑋更利用妻子的帳戶，幫忙進行虛擬貨幣轉移，支付給玩猴及遊戲熵及相關開銷後，將虛擬貨幣變換為現金，轉入台幣帳號中。

被害人事後發現，MEKA公司並未發行線上遊戲，且無交易所可供交易，而SBC、DTT幣更是跌到沒人要買，方知上當受騙，報警處理。

檢察官偵訊後，認定劉、陳二人行為，已經涉犯詐欺罪、違反銀行法，依法將兩人起訴。

諷刺的是，劉庭瑋於台灣區塊鏈協會成立時，曾對外宣稱望社會大眾能更加瞭解更深的區塊鏈專業知識，也希望透過教育讓加密貨幣詐騙事件減少，沒想到他卻成為詐騙案件的主嫌。

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