為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    營半聯結車自撞南崁交流道護欄翻覆 匝道交通受阻逾4小時

    江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆。（圖由警方提供）

    江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆。（圖由警方提供）

    2025/07/09 11:13

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕江姓男子今天凌晨3點多載著她的妻子林姓女子，駕駛營半聯結車行經國道1號北向桃園市南崁交流道入口時，不明原因自撞護欄，營半聯結車因而翻倒在匝道上，影響匝道交通逾4小時，還好僅營半聯結車乘客林女輕傷，送醫後已無大礙。

    國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心今天凌晨3時55分，獲報國1北向49公里處南崁交流道入口匝道處，有1輛營半聯結車翻覆在匝道內，警方趕赴處理，並通報119派車前來，警察與消防隊員聯手助江男、林女脫困後，再將輕傷的林女（59歲）送醫治療，江男幸運未受傷。

    警方說，江男當時駕駛營半聯結車行經國道1號南崁交流道入口匝道處，卻不慎自撞匝道外側護欄，致營半聯結車側翻覆而懸掛在護欄上、後方板架懸空，初判為江南操作不當釀禍。警方針對江男進行酒測、酒測值為0，肇事原因仍待進一步調查，至於事故現場直到今天上午8時16分，才完全排除並恢復通車。

    江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆。（圖由警方提供）

    江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆。（圖由警方提供）

    江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆，致後方板架懸空。（圖由警方提供）

    江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆，致後方板架懸空。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播