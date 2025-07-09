營半聯結車自撞南崁交流道護欄翻覆 匝道交通受阻逾4小時

江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆。（圖由警方提供）

2025/07/09 11:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕江姓男子今天凌晨3點多載著她的妻子林姓女子，駕駛營半聯結車行經國道1號北向桃園市南崁交流道入口時，不明原因自撞護欄，營半聯結車因而翻倒在匝道上，影響匝道交通逾4小時，還好僅營半聯結車乘客林女輕傷，送醫後已無大礙。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心今天凌晨3時55分，獲報國1北向49公里處南崁交流道入口匝道處，有1輛營半聯結車翻覆在匝道內，警方趕赴處理，並通報119派車前來，警察與消防隊員聯手助江男、林女脫困後，再將輕傷的林女（59歲）送醫治療，江男幸運未受傷。

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警方說，江男當時駕駛營半聯結車行經國道1號南崁交流道入口匝道處，卻不慎自撞匝道外側護欄，致營半聯結車側翻覆而懸掛在護欄上、後方板架懸空，初判為江南操作不當釀禍。警方針對江男進行酒測、酒測值為0，肇事原因仍待進一步調查，至於事故現場直到今天上午8時16分，才完全排除並恢復通車。

江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆。（圖由警方提供）

江姓男子駕駛營半聯結車自撞南崁交流道入口匝道外側護欄而翻覆，致後方板架懸空。（圖由警方提供）

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