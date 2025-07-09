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    集氣！新北勇消張敬謙命危 家屬祈禱期盼好消息

    勇消張敬謙仍在與死神拔河，家屬在急救室外祈禱好消息。（記者陸運鋒翻攝）

    勇消張敬謙仍在與死神拔河，家屬在急救室外祈禱好消息。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/09 10:42

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四救災救護大隊消防員吳恩碩、張敬謙等人昨（8）日到新店廣興橋北勢溪執行搜救任務，在攔砂壩激流中翻船落水，吳恩碩經搶救後宣告不治；張敬謙雖已恢復呼吸心跳，仍處昏迷狀態，在加護病房搶救，目前以葉克膜輔助心肺功能，家屬在急救室外雙手合十不斷祈禱，希望能有好消息。

    據了解，36歲的張敬謙107年特考班畢業，畢業後分發至新北市消防局新店分隊，服務2年多後轉調至烏來分隊，從事消防工作已經6年，老家住台中西屯，家中開設機車行，成員有父母、哥哥及大嫂。

    同仁透露，張敬謙的個性耿直為人低調，平時文靜不多話，但熟識了以後其實還是會開開玩笑，而去年才交了女朋友，目前相當穩定，此外，有次揪團出遊烤肉，還會大方的買海鮮請大家享用，而所有同仁及家屬們都在為他祈福，希望他能夠順利脫險。

    而殉職的37歲消防員吳恩碩警專25期畢業，擔任消防員16年，任事積極，目前為分隊主要的救護出勤人員、救人無數，個性樂天，也積極教導後輩，而吳恩碩篤信基督教，把工作當作修行。

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