台中太平3路口科技執法半年開9142件 這路口「業績」最好

台中太平執行科技執法，其中市民大道與環中東路口，半年就開出5480件，是「業績」最好的路口。（警方提供）

2025/07/09 10:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中太平區近年陸續在中山路與環中東路口、東平路與祥順路口、市民大道與環中東路口，設置3處的科技執法，今年1至6月，3個路口包括闖紅燈、不依標誌、標線指示行駛共開出9142件，其中市民大道與環中東路口開出5480件，是取締最多的路口，警方強調科技執法是為了提升行車安全、降低肇事率，請民眾遵守規定行車。

太平區環中東路和中山路口，是最早執行科技執法的路口，去年7月1日，東平路與祥順路口也開始科技執法，接著去年12月1日，市民大道與環中東路口也開始進行科技執法，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

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市警局交大統計，今年1至6月，中山路與環中東路口闖紅燈803件、不依標線、標誌指示行駛412件；東平路與祥順路口闖紅燈2269件、不依標線、標誌指示行駛178件；市民大道與環中東路口闖紅燈2956件；不依標線、標誌指示行駛2524件。

3處路口半年共開出9142件，其中最早開始執行科技執法的中山路與環中東路口，因民眾已熟悉，違規件數持續減少，不過去年12月才開始執法的市民大道與環中東路口，不論闖紅燈還是不依標誌、標線行駛違規件數都最高，半年共開出5480件，是「業績」最好的路口。

市警局交大表示，「闖紅燈」可處1800至5400元罰鍰；「不依標誌、標線、號誌指示行駛」，則可處600元以上1800元以下罰鍰。強調科技執法目的是為了防制交通事故發生，並非以開單為目的，請民眾養成守法習慣。

台中太平執行科技執法，其中市民大道與環中東路口，半年就開出5480件，是「業績」最好的路口。（記者陳建志攝）

台中太平執行科技執法，東平路與祥順路口半年共開出2447件，其中大部分是闖紅燈違規。（警方提供）

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