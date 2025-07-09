內線交易玩到賠錢 泰豐輪胎前經理、工會代理理事長起訴

台北地檢署今偵結，認定黃、吳二人涉犯內線交易罪，依法起訴。（記者吳昇儒攝）

2025/07/09 10:11

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任泰豐輪胎（2102）研發處材料技術經理的黃建興與工會代理理事長吳聲華，2022年12月起陸續得知公司觀音廠進行產能調節等重大利空消息，竟鋌而走險，放空公司股票，結果兩人都賠錢收場。檢調查出兩人有內線交易行為，將兩人帶回偵辦。台北地檢署今偵結，認定黃、吳二人涉犯內線交易罪，依法提起公訴。

檢調查出，前經理黃建興於2021年至2022年10月間，在上市公司泰豐輪胎研發處材料技術部任職，適逢該公司遭受美國課徵反傾銷稅，導致營運不佳，公司高層於2022年12月15日決議讓觀音廠停產，由處長通知部門幹部。黃男身為經理，也得知此事，竟向銀行申請貸款112萬元，陸續放空公司股票，共計45仟股。

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無奈的是，公司消息放出後，股價未如黃男期待下跌，最終認賠1萬6200元作收（不含手續費及稅金）。

因公司觀音廠停產，時任工會代理理事長暨領班吳聲華輾轉得知此訊息後，便買入1仟股股票，結果也賠了150元（不含手續費及稅金）。

檢察官認為，黃、吳二人雖然虧損，導致無犯罪所得，但其行為仍涉犯內線交易罪，依法將兩人起訴；但考量兩人偵查中即承認犯行，且犯後態度良好，交易金額非高，影響證券市場非鉅，建請法官從輕量刑。

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