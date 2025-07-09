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    冰球教練涉性騷10名女選手！提告協會秘書長反被法院認證

    劉姓冰球教練被控對10名女選手伸狼爪，他為自證清白，向協會秘書長和委員提告，被法官判敗訴。（資料照）

    劉姓冰球教練被控對10名女選手伸狼爪，他為自證清白，向協會秘書長和委員提告，被法官判敗訴。（資料照）

    2025/07/09 10:06

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄滑輪溜冰、曲棍球及冰球運動教練資格的劉姓教練，被10名女選手指控摸胸性騷而停權，他為了自證清白，向法院提出自訴控告協會秘書長和委員誹謗罪，但法院審理時，秘書長和委員拿出調查錄音檔證明確有女選手站出來指控，法官認為兩人非憑空杜撰，因此判兩人無罪。

    判決指出，去年4月，冰球協會接到女選手指控，聲稱遭劉姓教練性騷擾，冰球協會展開調查後，發現受害女選手不只一人，經清查，估算有10名女選手遭到劉姓教練不當肢體碰觸；同年5月，高市議員鄭孟洳與人本基金會、冰球協會秘書長、委員及受害女選手一起召開記者會，揭開劉姓教練的惡行。

    劉姓教練不甘被指控，怒向法院提出自訴案，控告協會秘書長和委員誹謗罪，經法院裁定受理後，高雄地方法院審理時，秘書長和委員均堅決否認有何誹謗犯行，強調召開記者會前，已掌握10名女選手被劉姓教練欺負，4人願意提供錄音檔、4人證實此事但不願錄音留下證據，2人有找秘書長聊過此事，但未提供相關資料。

    而劉姓教練則拿出8份球員及家長聲明書，內容為：「劉姓教練教學期間沒有對其等為性騷擾行為」等，藉此自證清白；法官認為，劉男自述教學10年來，學生達300人，但他提出的球員聲明書，未必與性騷被害人重疊，且秘書長和委員確實有經過調查才對外公開此事，且有一位女選手在記者會後向警方報案，目前案件仍在高雄地檢署偵查中，因此認定秘書長和委員有相當理由確信所述言論內容為真實，均非基於真實惡意，因此判兩人無罪，可上訴。

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