為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    丹娜絲颱風過境 汐止溯溪山友獲救

    謝姓男子在丹娜絲颱風襲台前一天，在新北市汐止區石硿子溪溯溪失聯。汐止警消漏夜2小時找到他時意識清楚，平安帶他下山與山友會和。（記者林嘉東翻攝）

    謝姓男子在丹娜絲颱風襲台前一天，在新北市汐止區石硿子溪溯溪失聯。汐止警消漏夜2小時找到他時意識清楚，平安帶他下山與山友會和。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/09 09:55

    〔記者林嘉東／新北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣。桃園謝姓男子在颱風襲台前一天，與山友們在新北市汐止區石硿子溪溯溪失聯。汐止警分局獲報後，立即與消防人員及民間救難人員漏夜搜救2小時後，在附近山區尋獲體力不繼的謝男，所幸他意識清楚，並無大礙。

    年約50歲謝姓男子6日上午，從桃園北上與山友在汐止區汐平路2段仁愛橋旁集合，一起沿石硿子溪溯溪而上，原定下午4時返回仁愛橋集合，但團員等待許久仍未見謝男蹤影，自行搜尋一個多小時仍未發現謝男下山；由於天色漸暗，謝男僅穿輕便服裝，又未攜帶任何通訊設備聯繫不上，山友擔心發生意外，晚間5點50分報警求援。

    汐止警分局東山派出所獲報後，立即入山與消防人員及民間救難人員展開緊急搜救行動，晚間8點在附近山區內尋獲謝男，還好謝男意識清楚，只是過於疲累，平安將謝男護送下山，與在仁愛橋旁等候的友人會合後，一起返家。

    汐止警分局呼籲，進行登山或溯溪等活動，除了要注意身體狀況外，也務必留意氣象資訊，山區天雨路滑，民眾登山前應做好路線規劃與通訊準備，盡量結伴同行並隨時保持聯繫，以策安全。

    汐止溯溪失聯的謝男，在附近山區被尋獲。（記者林嘉東翻攝）

    汐止溯溪失聯的謝男，在附近山區被尋獲。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播