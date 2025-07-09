新北勇消救溺1殉職、2人搶救中 侯友宜：從優撫卹、慰問

針對新店勇消執勤溺水案，新北市長侯友宜今（9）日在市政會議上責成相關單位，依消防法組成調查會調查事故，同時要從優撫卹、慰問相關同仁。（記者黃子暘攝）

2025/07/09 09:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新店區廣興橋下游禁止水域活動區域於8日下午4時許，有人通報民眾進行水上立槳活動時落水，4名消防、1名義消在救援過程中落水，37歲吳姓勇消不幸殉職，張姓勇消、曹姓義消仍在新店慈濟醫院救治。新北市長侯友宜今（9）日在市政會議上責成相關單位，依消防法組成調查會調查事故，同時要從優撫卹、慰問相關同仁，對家屬提供全力支持。

侯友宜表示，5位消防同仁在接獲溺水通報時，第一時間趕赴搶救，因現場水勢翻滾險惡，導致弟兄所乘船體翻覆，其中2位同仁拉緊船身，3位不幸被捲到漩渦裡翻滾，現場雖緊急派出第2艘船將5位同仁救起，但3位同仁仍不幸OCHA，經送醫院搶救後，吳姓勇消仍因公殉職，留下年幼子女；張、曹2位同仁仍在慈濟醫院搶救中，張姓同仁裝上葉克膜，昏迷指數只有3，曹姓同仁已可自主呼吸，仍在醫院救治中。

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侯友宜說，該區域明確公告禁止戲水，且水流湍急，卻有民眾前往從事水上立槳，「從事這種危險行為是不可以、不允許的」；侯指出，他一向叮囑警消同仁，執勤過程需考量自身安危，「守得平安才能搶救生命」，但執勤現場可能也顧不了這麼多，「但還是一句話，寧可不要英雄，也要每個同仁平安回家」，最不樂見警消用生命帶來警惕。

侯友宜表示，要求各單位全力協助家屬，並要從優撫卹、慰問，也要加強警消對於危險水域的風險辨識、應變，水域主管機關要加強場域管理，包括翡翠水庫下游、烏來、坪林、三峽、雙溪等急流區域都要落實危險公告、加強防範民眾冒險下水活動，並將依消防法組成調查會，釐清這起事件。

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