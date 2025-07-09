美女OL控網路交友騙炮，一句「總不能拿掉？」案情大逆轉。（情境照）

2025/07/09 08:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹單身美女OL小美指控在交友軟體Tinder認識陳男，二人首度見面，陳男就在她租屋處性侵得逞，怒控陳男騙炮，案經檢方起訴後，新竹地院審理發現，事發後小美簡訊嬌嗔「超級壞、好怕懷孕、不想也得生，總不能拿掉？」認定並無性侵情事，諭知陳男無罪。

檢方起訴指控，去年6月上旬陳男透過交友軟體Tinder結識小美後，得知她甫因分手而生感情創傷，即利用告訴人渴望再尋得一段穩定交往關係之心態，第一次見面就在小美租屋處將她性侵得逞，事後態度越來越冷淡、訊息越回越短，案發第3日便停止回覆她的訊息，甚至不讀訊息，小美才確認遭騙炮而提告，檢方也依強制性交罪嫌起訴陳男。

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陳男辯稱當時是合意性交、你情我願，法官發現醫院檢查結果，小美頭臉、身體、四肢等處均無傷勢或明顯異常，衣服也沒扯壞，已有可疑。

案發後陳男傳送「到家」訊息，小美回傳「辛苦了快去洗澡休息」，事後小美傳「剛剛啊、狂脫我衣服」陳男「哈哈哈哈、我就是要、撲倒！」、小美「超級壞」、陳男「不要愛愛？不要內射？」、小美「我還是好怕懷孕」、陳男「有了會想生下來嗎？」、小美「不想也得生，總不能拿掉？」

事後小美傳訊「每天文字簡短我也覺得很沒有溫度」、「我也不是需要你花很多時間陪我，但我們一整天講話不超過10句，我回家你也完全沒有關心一下」、「你覺得這樣的相處模式是你OK的嗎？」、「我也不是公主，要你把我捧在手心呵護，但能不能至少讓我感受到你對我有那麼一點點在乎？」

法官認為，小美案發隔天傳送這樣的訊息內容，並未再談及發生性行為經過，或表示遭性侵，而是對陳男相處模式、看待及經營感情方式表達不滿，更足以證明小美案發後反應及其與被告間互動，確與一般遭性侵被害人事發後反應、行為有所不同。最後諭知陳男無罪。

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