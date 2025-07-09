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    首頁　>　社會

    竊佔34平方公尺林班地 老農遭判罰金不法所得千倍

    李姓老農竊佔林班地蓋工寮居住，被橋頭地院判處易科刑半年。（記者鮑建信攝）

    李姓老農竊佔林班地蓋工寮居住，被橋頭地院判處易科刑半年。（記者鮑建信攝）

    2025/07/09 08:38

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東李姓老農在旗山林班地，擅自搭建2座工寮居住，佔地共34平方公尺，不法租金獲利僅182元，卻被橋頭地院依違反森林法等罪，判處易科刑半年，罰金約18萬元，將近不法得1000倍。

    據了解，被告李男曾向農業部林業及自然保育署屏東分署，承租位於旗山事業區第37林班的地井角段38地號土地務農，並在2021年間，因承租契約終止，並經法院民事判決後，強制拆除完畢。

    由於李翁無其他處所可居住，乃自2022年2月1日起，至2025年1月23日止，期間分別在原址上，搭建工寮2座，共涉嫌竊佔34平方公尺國有土地。

    案經屏東分署查獲，報請保七總隊第八大隊處理，員警傳喚李男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌違反森林法、刑法竊佔罪等，移送橋頭地檢署偵查、起訴。

    承辦法官開庭調查，據屏東分署提出報告，指李男竊佔不法獲利，只有182元，並審酌他坦承犯行，平日務農，仰賴老農年金維生、獨居等情形，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日共18萬元，為不法所得的1000倍，可抗告。

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