有保護令就安全了？律師籲：先準備一個退路、避難所

謝姓男子不僅違反家暴保護令，還當街殺害妻子及小姨子。（資料照）

2025/07/09 08:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城發生人倫悲劇，46歲謝姓男子不僅違反家暴保護令，還當街殺害妻子及小姨子，引發外界議論保護令的實際作用。對此律師林智群發文強調，先前已有許多案例，是在保護令下來後，對方隔天就上門殺害被害人。他也建議，雖然保護令會要求不能接近被害人，「但還是建議被害人準備一個退路，一個避難所，對方找不到你的地方」。

林智群在臉書針對土城家暴殺人案件發文指出，很多人對法律都有不切實際的期待跟想法，以為保護令下來後，對方就要遵守，自己就安全了。但實際情況根本不是這樣的！

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林智群表示，之前已經發生過很多案例，保護令下來後，對方隔天就上門殺害被害人。就跟侏羅紀公園一樣，軍隊跟警察，永遠是在最後才出現，你九死一生的時候，他們還在路上。

林智群認為，「不要過度期待警察，不要期待對方會遵守保護令規定，自己先準備好，很重要！」他為此也提醒，「雖然保護令要求對方搬離，不能接近被害人300-500公尺，但還是建議被害人準備一個退路，一個避難所，對方找不到你的地方」。

林智群也提到，「當然，對方可能跑到上班地點鬧，那時候至少辦公室一堆人，還有保全人員在，至少比較安全」。

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