網紅5寶媽涉虐死2歲童 法官裁定延押2個月
網紅5寶媽宋姓保母，涉嫌凌虐2歲幼童致死案，被橋頭地院裁定延長羈押。（圖擷取自臉書，經馬賽克、變色處理）
〔記者鮑建信／高雄報導〕網紅5寶媽宋姓保母受託照顧幼童，涉嫌凌虐致死案，經橋頭地檢署依成年人傷害兒童致死罪起訴，地院認定她所犯為重罪，羈押期間有自傷舉動，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。
檢方指出，2023年2月起，宋婦受陳童父親委託，以每週一到週五，每月約3萬元報酬，負責照顧2歲小孩。隔年5、6月間，宋婦因不滿陳童以手摳抓身上先前燙傷的傷口，又未能自行吃飯，涉嫌持鞋拔毆打他頭部等處，甚至雙手推其頭撞牆，造成15處傷勢，終因腦出血死亡。
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橋頭地檢署偵查終結，依成年人傷害兒童致死罪，將宋女提起公訴，建議法官從重量刑，她並在地院續押期間，抗告指出，已全部認罪，家裡有5名小孩需照顧，要求交保，及願意接受電子監控，但被高等法院高雄分院裁定駁回並定讞。
由於羈押期限將屆，橋頭地院院調查，宋女所犯均為無期徒刑或最輕本刑為10年或7年以上有期徒刑重罪，加上她羈押期間有自傷舉止，可見在受有壓力、情緒不穩狀況下，有採取極端手段，躲避刑責的可能，有相當理由認她有逃亡之虞，裁定即日起延長羈押2個月，可抗告。