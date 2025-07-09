網紅5寶媽涉虐死2歲童 法官裁定延押2個月

網紅5寶媽宋姓保母，涉嫌凌虐2歲幼童致死案，被橋頭地院裁定延長羈押。（圖擷取自臉書，經馬賽克、變色處理）

2025/07/09 06:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕網紅5寶媽宋姓保母受託照顧幼童，涉嫌凌虐致死案，經橋頭地檢署依成年人傷害兒童致死罪起訴，地院認定她所犯為重罪，羈押期間有自傷舉動，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

檢方指出，2023年2月起，宋婦受陳童父親委託，以每週一到週五，每月約3萬元報酬，負責照顧2歲小孩。隔年5、6月間，宋婦因不滿陳童以手摳抓身上先前燙傷的傷口，又未能自行吃飯，涉嫌持鞋拔毆打他頭部等處，甚至雙手推其頭撞牆，造成15處傷勢，終因腦出血死亡。

請繼續往下閱讀...

橋頭地檢署偵查終結，依成年人傷害兒童致死罪，將宋女提起公訴，建議法官從重量刑，她並在地院續押期間，抗告指出，已全部認罪，家裡有5名小孩需照顧，要求交保，及願意接受電子監控，但被高等法院高雄分院裁定駁回並定讞。

由於羈押期限將屆，橋頭地院院調查，宋女所犯均為無期徒刑或最輕本刑為10年或7年以上有期徒刑重罪，加上她羈押期間有自傷舉止，可見在受有壓力、情緒不穩狀況下，有採取極端手段，躲避刑責的可能，有相當理由認她有逃亡之虞，裁定即日起延長羈押2個月，可抗告。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法