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    涉不實契約掏空大同上億元 林郭文艷200萬元交保

    大同前董事長林郭文艷（圖右）涉掏空公司，訊後200萬元交保並限制出境出海。（資料照，記者王定傳攝）

    大同前董事長林郭文艷（圖右）涉掏空公司，訊後200萬元交保並限制出境出海。（資料照，記者王定傳攝）

    2025/07/09 03:11

    〔記者王定傳／台北報導〕2020年10月間，百年老店大同公司（2371）經營權變天，市場派在臨時股東會勝出進而入主大同，但檢調獲報，大同舊團隊涉搶在市場派入主前，與3家顧問公司簽訂數十份假契約掏空大同上億元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分10路發動搜索，並約談大同前董事長林郭文艷等人，今晨訊後依違反證券交易法等罪嫌諭令林郭200萬元交保，並限制出境出海。

    同案被告部分，大同公司前法務處長趙安，訊後50萬元交保；與大同簽訂不實契約的蘇勒德策略公司、蘇勒德國際公司，2家公司負責人方詳棋30萬元交保，文妍國際行銷公司實際負責人羅玟芳、登記負責人吳智琪各20萬元交保，其他被告請回。

    大同前董事長林蔚山因個人投資的通達國際股份有限公司虧損，私自挪用大同資金挹注，致大同損失17億元，因此被判刑8年定讞，自2019年6月發監執行迄今；號稱「最強媳婦」的林蔚山之妻林郭文艷則在2019年2月，接掌大同公司董事長，直到市場派入主後，轉為榮譽董事長，2021年10月解除職銜。

    檢調獲報，大同舊團隊涉於2019年至2020年間、市場派入主前，與蘇勒德策略公司、蘇勒德國際公司、文妍國際行銷公司等公司，簽署數十份廣告行銷、技術顧問、媒體公關等不實契約，把款項挪出大同，移往這些顧問公司，最後回流至林郭等人所實質掌控的帳戶中，以此掏空大同上億元。

    檢察官郭建鈺昨指揮台北處搜索林郭等人住處、相關公司等十處，並約談林郭與、前法務長趙安等人，另提訊在押中林蔚山（昨訊後已還押監所），全案朝證交法特別背信、非常規交易及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

    大同前法務長趙安，訊後50萬元交保。（記者王定傳攝）

    大同前法務長趙安，訊後50萬元交保。（記者王定傳攝）

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