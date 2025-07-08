涉不實契約掏空大同上億元 林郭文艷深夜移送北檢複訊

大同前董事長林郭文艷（圖右）涉掏空公司今晚移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

2025/07/08 23:38

〔記者王定傳／台北報導〕2020年10月間大同公司（2371）經營權變天之際，檢調獲報，大同舊團隊涉搶在市場派入主前，與3家顧問公司簽訂數十份假契約，以「假交易」方式掏空大同上億元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分10路發動搜索，並約談大同前董事長林郭文艷等人，晚間11時許，調查官將林郭文艷移送北檢複訊，媒體問她：「董事長有無掏空？」林並未回應。

大同前董事長林蔚山被控因個人投資的通達國際股份有限公司虧損，私自挪用大同資金挹注，致大同損失17億元，被判刑8年定讞，自2019年6月發監執行迄今；其妻林郭文艷則在2019年2月，接掌大同公司董事長，直到市場派入主後，轉為榮譽董事長，2021年10月解除職銜。

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檢調獲報，大同舊團隊涉於2019年至2020年間、市場派入主前，與3家顧問公司，簽署數十份廣告行銷、技術顧問等不實契約，把款項挪出大同，移往這些顧問公司，最後回流至林郭等人所實質掌控的帳戶中，以此掏空大同上億元。

檢察官郭建鈺今日指揮台北處搜索林郭文艷等人住處、相關公司等十處，並約談林郭文艷與當時的秘書莊瓊鑾、大同前財務長彭文傑、前法務長趙安等人到案，另提訊在押中林蔚山（已還押監所），全案朝證交法特別背信、非常規交易及洗錢防制法等罪嫌偵辦，漏夜偵訊中。

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