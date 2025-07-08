挺進瀑布救溺！ 橡皮艇遭水流拉入翻覆 吳恩碩英勇殉職

圖為新北市消防員吳恩碩參加教會淨街公益。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/08 23:28

〔記者吳仁捷、陸運鋒／新北報導〕新北市消防局直潭、烏來分隊今天到新店區廣興橋下方瀑布救溺，眼見溺者的SUP載浮載沉，吳恩碩等四名消防員、一名義消共五人急於救援溺水陳男，橡皮艇涉險靠近湍急瀑布，卻遭巨大下衝水流拉入翻覆，吳恩碩及張姓消防員、曹姓義消遭衝入水底，救起時失去生命徵象，吳恩碩與溺水者到院不治，另兩名消防、義消仍命危。

救人無數的吳恩碩身後遺留一對幼兒、妻子，消防圈及他所屬基督教團契發起哀悼，吳恩碩今年考上警大二技，是名準消防官，新北消防痛失英才，一片低氣壓。

請繼續往下閱讀...

消防單位初判，因水流湍急，消防、義消冒險救人時遭捲入釀禍；消防局及第四大隊哀悼表示，將全力協助家屬舉辦後事，爭取最大撫卹。

新北市長侯友宜、新北市消防局長陳崇岳等人趕到新店耕莘、台北慈濟等醫院關切，表示該處水域上游為翡翠水庫，不時會放水，桂山電廠也在場立牌禁制遊憩，相關單位將依法開罰；由於該處為禁止水域，溺水不治的陳男的與同伴共五人，違規進入禁制水域戲水，導致消防、義消冒險救援命危、枉死，令人不勝唏噓。

據透露，37歲消防員吳恩碩警專27期畢業，屏東人，擔任消防員17年，任事積極，目前為直潭分隊出勤主力，也是高級救護技術員（EMT-P）、救人無數，個性樂天，也積極教導後輩、傳承消防；吳恩碩篤信基督教，把工作當作修行，在臉書中，積極推動消防員基層制度改善，不幸殉職，留下妻子及3歲幼子、9個月幼女，令人不勝唏噓。

吳恩碩熱愛消防工作，臉書上除分享與家人照片，就是分享工作，曾透露救人感想、心得，也心繫消防改革，他與妻子都篤信基督教，也是團契志工，常運用假日到所屬教會淨街、從事公益活動，是有紀律的熱血消防救護員。

相關新聞

新北消防隊救溺橡皮艇翻覆 37歲吳姓消防員殉職

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法